GLEDAM DA VIKTORIJA BUDE UZ MENE: Lukas otkrio ISTINU o odnosu sa ćerkom koju je dobio iz braka sa SONJOM!

Pevač Aca Lukas našao se u poslednje vreme nekoliko puta u žiži interesovanja zbog brojnih prekršaja koje je pravio u saobraćaju. Naime, on je prvo priveden zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Samo nekoliko dana kasnije zaustavljen je zbog prekoračenja brzine i za taj prekršaj je, kako je ispričao, platio kaznu od 5.000 dinara.

foto: Printscreen/Pink

- Naučio sam na svojim greškama i sada je sve u redu. Više ne kršim zakon, imao sam taj peh koji se dogodio u saobraćaju. Ne želim da se ponovo vraćam na to – kaže Aca.

On je u nedostaku pevačkih angažmana zbog korona virusa pronašao novi posao. Naime, on vodi svoju emisiju na jednoj kablovskoj televiziji, ali kako on kaže to nije klasičan voditeljski angažman.

- Ni na pamet mi nije palo da ću jednog dana biti voditelj. Odmah da se ogradim, ne kradem posao voditeljima. Nije to striktno emisija u kojoj ja dočekujem i pozivam goste, više je muzički performans u kojem izvodim numere koje su meni privatno drage. Sednem za klavir, odsviram i otpevam iz duše. Znam da to ljudi vole, pogotovo u ovom vremenu kada je sve depresivno. I u budućem periodu će biti više svirki, nego gostiju i priče sa njima. Nemam preteranih namera da budem klasičan novinar koji dovodi goste i ispituje ih o privatnom životu – smatra Lukas, dok sa druge strane tvrdi da sprema jedan veliki šou program.

- U pripremi je velika televizijska emisija u kojoj će gosti biti velike zvezde. Ali ponavljam, ni tu neću biti u klasičnoj ulozi voditelja nego ću gledati da ih opustim i da pričamo kao na kafi. Šale, vicevi, neki nepoznati detalji iz njihovog života, opuštena i prijateljska atmosfera tokom emitovanja – kaže pevač koji je albumom „Uspavanka za ozbiljne bebe“ napravio pometnju na tržištu.

foto: Printscreen/Pink

- Ne želim da zvuči kao kliše, ali sam prezadovoljan kako se album prodaje i sluša. Odlično prolazi na tržištu. Nešto novo od mene, želeo sam da predstavim neku novu sliku publici. Nismo toliko išli na komercijalno, koliko sam pevao iz duše i snimao za svoju dušu. Pesma „Lenka“ se izdvojila od svih ostalih, jer me niko nije očekivao u takvom žanru – zaključuje Lukas.

Trudim se da budem uz ćerku dok odrasta

Iako ima dva sina i dve ćerke, najmlađa Viktorija je mezimica kako njegova, tako i braće i sestara. Nju Aca ima iz braka sa Sonjom Šašić, koja je nedavno iznela "prljav veš" iz njihove prošlosti.

- Ne mogu reći da je Viktorija razmažena, ali mogu da kažem da je velika maza. Svi je pazimo, čuvamo, stalno idem po nju u školicu. Gledam da budem tu tokom njenog odrastanja. Mnogo je svi volimo - kaže on.

foto: Nemanja Nikolić

Knjiga Ace Lukasa uzdrmala javnost

Autobiografija Ace Lukasa „Ovo sam ja“ već je uzdrmala javnost, a oni koji su je pročitali kažu: „Mislim da Lukasa tek sada shvatam i poznajem“. Pevač objašnjava zašto je rešio da izda autobiografiju.

- Moj život je interesantan. Nije suština napisane knjige da bilo koga uvred i povredi, već istina koja je obeležila moj život. Neke od anegdota kad pričam u društvu, ljude zabavlja sve ono što sam ja proživeo. Naravno da ima i teškim momenata... droga, zatvor, alkohol, razvodi ali i to sam ja - rekao je

ISTINA O LUKASOVOM ODNOSU SA MLAĐOM ĆERKOM Dobio ju je u braku sa Sonjom, sa kojom je na ratnoj nozi: "Gledam da Viktorija bude uz mene"

Lukas i dodao da je jedini čovek koji bi ceo njegov život umeo da stavi na papir Vanja Bulić:

- Ja ne vidim da bi iko umeo da napiše sve to bolje nego Vanja. On je imao ulogu da sve što sam ja ispričao lepo prepriča i poređa.

foto: Nemanja Nikolić

Mnogi komentari nakon izlaska knjige su bili da Lukas nije dobar uzor deci a delovi u knjizi koji se odnose na drogu, kako kažu, teški su i za slušanje.

- Poštujem ja svačije mišljenje i spreman sam bio na svakakve komentare ali ima i onih degutantnih. Pitaju me kako sam mogao da pričam o momentima drogiranja. Kako? Pa ja istim tim ljudima koji me vole moram da kažem kroz šta sam sve prošao i da svako shvati da ne treba da ide tim putem.

Lukas je objasnio i zašto neke momente života, a koji su zanimljivi takođe, nije stavio na papir.

- Pa nisam ja drukara. Postoje ljudi koje sam hteo da zaštitim. To što sam ja odlučio da ispričam svoju životnu priču, ne znači da su oni želeli. Tako da Lukas nije druka. I voleo bih da napomenem, jer se neki delovi knjige izvrću, da ja nisam varao ženu sa Ksenijom Pajčin, već bio sa njom između dva braka. Ona je bila jedno od najdivnijih stvorenja koje sam u životu upoznao.

foto: Emilija Jovanović

Kurir.rs/S.M./Blic

Bonus video:

02:58 ACA LUKAS NAPRAVIO HAOS U BUDVI! Folker doveo atmosferu do USIJANJA, svi pali u TRANS kad je zapevao OVAJ NJEGOV HIT! (VIDEO)