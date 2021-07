ACA LUKAS IGRA SEBE U SERIJI KAFANA NA BALKANU?! A u seriji će mu OCA GLUMITI MIMA KARADŽIĆ?

Na jesen kreće snimanje serije o životu Ace Lukasa "Kafana na Balkanu", koja će se snimati po njegovoj autobiografskoj knjizi "Ovo sam ja". Jedna od glavnih uloga pripašće upravo Lukasu, koji će glumiti sebe, a njegovog oca Vuksana Vuksanovića tumačiće Mima Karadžić, saznaje Kurir.

Iako je koronavirus uticao na rad estradnih umetnika, čini se da Lukas nikada nije imao više projekata nego baš u ovom periodu. Početkom godine izašao je njegov novi album, koji je poklonio svojoj publici kako bi se malo opustili tokom koronavirusa. Pre nekoliko nedelja Aca je promovisao svoju knjigu, a Kurir je bio i na snimanju serije "Aviondžije", u kojoj pevač ima glavnu ulogu. Krenule su glasine da Lukas snima autobiografsku seriju po knjizi " Ovo sam ja", što smo mi proverili. Prema našim saznanjima, radnja serije biće njegov kompletni život, oca u seriji će glumiti Mima Karadžić, dok će gostujuću ulogu imati Kristina Kija Kockar. Serija će imati 12 epizoda, a snimanje bi trebalo da počne sredinom septembra.

Kontaktirali smo s producentom serije Sašom Mirkovićem kako bi nam otkrio detalje o seriji " Kafana na Balkanu".

- Istina je za seriju, još je rano da pričam o glumcima, kasting će biti sredinom avgusta. Ne bih licitirao sa imenima jer se još nisam dogovorio sve sa Acom i Vanjom Bulićem, koji piše scenario - rekao nam je Mirković. Spekulacije da će Aca u seriji tumačiti samog sebe počele su kada je on jednom prilikom za medije izjavio da bi njega retko ko mogao da odglumi i da bi on to najbolje uradio.

Ako se uzme u obzir da će se serija snimati po sadržaju knjige, verujemo da će producenti naći glumce koji će adekvatno predstaviti Lepu Brenu, Sonju Lazetić, Anu Sević i mnoge druge javne ličnosti o kojima je Aca iskreno pisao u svojoj autobiografiji.

Stupili smo u kontakt i sa Acom, koji nije želeo da ulazi u detalje ovog projekta.

- Ne znam još ništa o tome, zatekli ste me. Javićemo vam na vreme ko će koga da glumi - rekao nam je tajanstveno Lukas.

Probio led Aca glumio u "Aviondžijama" Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas, oprobao se prvi put u ulozi glumca na snimanju serije "Aviondžije". Kako nam je ostatak ekipe sa snimanje otkrio, Lukas se odlično snašao na setu, a tumačio je samog sebe. Serija "Aviondžije" trebalo bi od jeseni da krene sa emitovanjem.

