RIALDA 10 MESECI PROVELA U RIJALITIJU, A SAD BI NA PUSTO OSTRVO: Pevačica otkrila planove za budućnost, evo da li je u njima KENAN

Bivša rijaliti učesnica i pevačica Rialda Karahasanović progovorila je o privatnom životu i planovima posle rijalitija.

Iako je tokom takmičenja imala svoje uspone i padove, Rialda kaže da je vrlo ponosna na svoje učešće, te smatra da joj je "Zadruga" donela samo pozitivne stvari, kako u privatnom, tako i poslovnom životu.

foto: Printscreen/Premijera

"Bilo je momenata kada je bilo teško. Govorila sam: "Ja ovo više ne mogu da podnesem, hoću da idem kući", ali bilo je jako malo tih trenutaka i to kažem sa ponosom. I kad ne mogu da ustanem ili kad mi se prosto nešto ne da, rekla sam sebi: "Okej, sve ovo kad izađeš, imaće i te kako smisla". Apsolutno se sve isplatilo", kaže ona.

Kako je u rijalitiju ostala do samog kraja, gde je provela 10 meseci i pronašla mirnu luku u Kenanu Tahiroviću, Rialda je otkrila planove za budućnost.

foto: Printscreen

"Što se tiče pesama, to sam manje-više, sve pripremila zajedno sa mojim saradnicima pre mog ulaska. Svirke počinju već za koji dan, imam zakazane nastupe, a privatno Kenan i ja bi trebalo da se skućimo, jer smo još uvek u raskoraku, on je sa svojima, ja sam sa mojima, tako da ćemo i to u ovih par dana završtiti", kaže Karahasanovićeva, pa nastavlja:

"Čim budemo znali neki raspored, videćemo da pobegnemo do Sarajeva da vidimo svoje najmilije, a onda da odemo negde, bilo gde, na more, na neki mini odmor dok se ne završe sve obaveze, možemo da odemo na nekih 15 dana, na neko pusto ostrvo po mogućnosti", rekla je Rialda u emisiji "Premijera".

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ.

