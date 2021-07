ZORANNAH PREVARANTKINJA: Fanovi ogorčeni, naplatila im preplatu za sajt od 25 do 200 dolara, a 8 osam meseci NIŠTA nije objavila!

Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, prevarila je na desetine svojih pratilaca i fanova za svote od 25 do 200 dolara koje su dali za mesečnu pretplatu na njen zvanični sajt kako bi imali prilike da vide ekskluzivne fotografije i video-snimke, kao i da privatno komuniciraju i dopisuju se s njom. Oni su mesečno uplaćivali određenu svotu novca, ali očekivanog sadržaja nije bilo otkad je sajt pokrenut pre osam meseci.

Kao što se može videti na priloženim fotografijama, prve i poslednje objave na svom sajtu Zorana je imala pre osam meseci, kad je u jednom od svojih videa na Jutjubu i najavila da lansirala svoj novi sajt koji funkcioniše po principu platforme za odrasle Onli fans (OF) - ukoliko želite da gledate sadržaj na njemu, morate da platite određenu svotu novca. Uskoro su se na društvenim mrežama počeli da šire komentari da je u pitanju OF, na kom se objavljuju i prodaju intimne fotografije, ali je ona to tada demantovala.

- Ne otvaram nalog na sajtu za odrasle, moj sajt će biti na mom starom blogu. Nisam ja došla na tu ideju, nisam ja razmišljala o tome, zvala me jedna američka agencija. Taj čovek je jako ozbiljan, poslao mi je celu svoju biografiju, CV, radio je s nerealnim kompanijama. Dakle, vi platite da se pretplatite, i za taj osnovni paket imate određeni sadržaj. Ako ja, na primer, želim da pričam o depresiji, što nije nešto što bih baš želela da podelim sa svima, stavim da taj video košta malo više, ko želi da sluša na tu temu i ko želi da ga plati dobrodošao je da to uradi - rekla je influenserka u svom videu na Jutjubu.

- Ja mogu da okačim i golu fotografiju ako želim, ali iskreno, nije to moj fazon, da kačim golotinju i takav sadržaj. Ja ne znam na šta ja vama ljudi ličim, da li vam ja delujem kao takva osoba. Želim da se taj sajt bazira na kratkim videima, sve bi bilo na engleskom, o nekim stvarima koje se dešavaju iza scene, o temama za koje ne bih volela da se provlače po novinama, jer kao što rekoh, to je ekskluzivan sadržaj i pisaće da ćemo tužiti ako izađe bilo gde u novinama. Jer je poenta da ljudi plate za to, a ne da mogu da pročitaju u novinama. Ali neću se slikati gola - objasnila je ona tada, međutim, od tog trenutka ništa od novog materijala nije ugledalo svetlost dana na njenom sajtu.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s blogerkom i da je pitamo da li će vratiti novac prevarenim pratiocima, ali se ona nije javljala na poznati broj telefona.

