ODNELI SU SVE VREDNO ŠTO SAM IMALA U STANU! Ljupka Stević ispričala detalje PLJAČKE, otkrila da li GENERAL SIMIĆ ima veze s tim!

Pre nekoliko dana u domaćim medijima kao bomba odjeknula je vest da je stan pevačice Ljupke Stević opljačkan.

Kako se pisalo u domaćim medijima, lopov je iz stana odneo zlatni nakit, kao i sumu od oko 10.000 evra. Ljupka je sada otkrila detalje pljačke, pa priznala da li njen bivši partner, general Dragiša Simić ima neke veze sa tim, kako se spekulisalo.

- Bila sam dužna da odem i da dam izjavu. Da ispričam šta se dogodilo, pisali su mediji već... Opljačkan je stan treći put... Prvi put na toj lokaciji gde živim sada trenutno... Otišla sam u nedelju, dala izjavu, završila taj svoj deo... Sad je na policiji da odradi svoj deo posla i nadam se da će pronaći tog počinioca - počinje Ljupka i dodaje:

- Toliko se pisalo o tome na koga sumnjam. Dragiša nema nikakve veze sa pljačkom i sa celom ovom pričom. Tu bih stavila tačku -

- Odneli su sve što je vredno. Ne bih da detaljišem. Sve vredno su mi odneli... Ja sam bila u Beogradu na splavu, nisam bila kod kuće neka četiri sata. Bilo je pet ujutru kad sam se vratila, policija je odmah izašla na teren. Ostali smo do popodne, dok oni nisu završili svoj deo posla. S obzirom na to da je ovo treći put da se ovo dešava i da sam svaki put ja zaticala stan u takvom haosu, jako sam teško to podnela, ali bitno da je glava na ramenima, pa će se zaraditi... - rekla je Stevićeva, koja se trenutno nalazi u Crnoj Gori, gde su pevačima otkazani nastupi, o čemu je poručila:

- Svi nastupi u Crnoj Gori su nam otkazani. Ja sam došla pre dva dana i hoću da sebi malo dam oduška da odmorim. Posle imam radni vikend, videćemo šta će nam doneti septembar kada je ovaj naš posao u pitanju.

