NISAM PLANIRAO DETE S ANOM, DUGO SMO KRILI DA SE VIĐAMO Rasta iskreno o odnosu sa pevačicom, priznao da i dalje oseća NJENU LJUBAV

Reper Stefan Đurić Rasta progovorio je o odnosu sa bivšom suprugom Anom Nikolič.

"Sa Anom se desila ljubav na prvi pogled. Nisam znao da će ona biti žena sa kojom ću imati dete. Nikada ništa nisam planirao, sve sam ostavljao da se samo desi. Sam brak sa njom se desio potpuno prirodno, neposredno... Jednom smo se pre nastupa dogovorili da ćemo da odemo do matičara i da ćemo se venčati. To je tako i bilo. Nikoga nismo obavestili, ali apsolutno niko nije znao, ni njen brat, baš niko. Čak su se i ljutili. Porodica je osetila kao da nisu dobrodošli", rekao je Rasta.

On se prisetio njihovog početka veze i istakao da nikada nisu planirali brak, ali ni dete, već se to samo od sebe desilo.

"Ana i ja smo se dosta dugo zabavljali pre nego što su mediji to saznali. Tajno smo se viđali. To su bile organizacije kako da se vidimo, a da to neko ne sazna. To nam je bilo bitno", priča on i dodaje:

"Čak ni dete nismo planirali. Nisam razmišljao kao da imam 30 godina i da je vreme da imam dete. To se prosto desilo. Ljudi su mi govorili da ću postati svestatan koliko to može da promeni čoveka, nisam verovao. Mislio sam da sam nepromenljiv, ali se to ispostavilo pogrešno. Nisam mogao da zamislim sebe da menjam pelene".

Rasta je otkrio da je njihova romansa "pukla" od previše emocija.

"To je bio turbulentan odnos, ali ne u smislu da smo imali toliko svađa i problema. Naš odnos je bio kao neki spot koji nikako da se završi. To je bilo ludilo. Putovali smo, išli na žurke, konstantno smo živeli taj neki život. U jednom momentu to nije bilo nešto što je racionalno. To je bio momenat kad smo shvatili da ipak živimo ovozemljaske živote i da imamo po jedan život".

Na pitanje kako komentariše to što Ana Nikolić neretko ističe da je on njena najveća životna ljubav, reper je odgovorio:

"Osetio sam tu njenu ljubav. Moram da priznam da sam je čak osetio i kada sam bio u zatvoru. Pre toga u svakom momentu. Toliko smo bili posvećeni jedno drugom da to prosto nije bilo zdravo".

