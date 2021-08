ISTINA JE DA LETUJEM SA SONJOM I NAŠOM ĆERKOM: Aca Lukas uživa u Crnoj Gori, a evo u kakvom je odnosu sa BIVŠOM ŽENOM!

Popularni folk pevač Aca Lukas, kako saznajemo, uživa u na Crnogorskom primorju sa bivšom suprugom Sonjom i njihovom ćerkom Viktorijom.

Lukas je održao nastup, pa priznao je da li se pomirio sa bivšom ženom, pa otkrio sve o svom trenutnom emotivnom statusu.

foto: Marina Lopičić

- Istina je da letujem sa Sonjom i našom ćerkom. Ali to ne znači da smo se pomirli i da so ponovo zajedno. Viktorija voli more, pa smo svi zajedno proveli nekoliko dana ovde na okupu. Sonja i ja se nismo pomirili, a ja nisam zaljubljen i nemam devojku trenutno - otkrio je Lukas.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/Pink.rs