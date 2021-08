TARA I ŠA DEFINITIVNO RASKINULI: Ona otišla kod majke Miroslave, a reper se vratio u ženin stan!

Danima traje drama između Tare Simov i Nenada Aleksića Ša, koji su se preksinoć žestoko posvađali u iznajmljenom stanu na Banjici, o čemu je Kurir pisao.

Epilog toga je da njih dvoje otada ne žive zajedno i definitivno su raskinuli, tvrdi naš izvor blizak Tari.

Ona je isti noći, neposredno nakon što se završila drama s reperom, pobegla kod majke Miroslave Simov, koja živi kao podstanar u drugom delu grada. Ni Aleksić nije ostao na Banjici. On se sutradan preselio u stan u novobeogradskom bloku Fontana, koji je nakon razvoda ostavio supruzi Ivani.

S obzirom na to da ona trenutno nije u Srbiji, Ša je to iskoristio i ušao u nekretninu. Juče ujutru je na Instagramu objavio video-snimak na kom se vidi pogled sa desetog sprata i kafa koja je bila na zidu terase, a u opisu je napisao "dobro jutro".

Očigledno da je oboma, i reperu i starleti, prijao raskid jer je i Simovljeva na Instagramu objavljivala storije na kojima se videlo kako proslavlja sa društvom. To je i razbesnelo Nenada, koji je tada napisao na Instagramu da će razotkriti bivšu devojku.

- Kad nekome date sve, celog sebe, dobijete ovo... Pošto se ovako sa mnom igraju, sutra kačim slike koje će promeniti novinarske napise, malo istine za sve. Dosta sam bio najgori i sve svaljivao na svoja leđa. Dosta je stvarno - objavio je reper.

Međutim, tokom jučerašnjeg dana on nije postavljao nikakve slike koje bi mogle da "promene novinarske napise"! Zasad jedino što je nama poznato, a to smo čuli od više izvora, jeste da su Ša i Tara raskinuli, da je on bio grub i nasilan prema njoj, da je urlao i vikao i da je to razlog za kraj veze.

