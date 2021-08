ŠA OTKRIO DETALJE ODNOSA SA IVANOM! Reper optužio BIVŠU da ga je huškala da bude PRISAN sa ženama: 20 puta smo pričali o RAZVODU!

Nenad Aleksić Ša po prvi put otkrio je detalje razgovora sa bivšom suprugom Ivanom, pre nego što ju je javno prevario u rijalitiju "Zadruga".

- Pred ulazak u rijaliti Ivana je rekla da me više ne voli, evo to moja snajka može da potvrdi, to prvi put kažem! Nisam to znao odmah, zahladneli su odnosi. Dragi moji, svi koji me pljujete, svima je govorila koji su ulazili prenosili su mi da je pitala zašto se ne družim sa ženama, zašto nisam prisniji. Nije fora i Ermini je rekla da sa ženama budem intimniji, pričala je i sa Borom. Evo vi protumačite šta je ona želela da kaže, dosta je Nenad bio najgori - nastavio je Ša.

- Tvoja je greška što si je veličao i davao suprotnu sliku od toga što je istina - ubacila se Miljana.

- U pravu si, trebalo je da kažem istinu, trebalo je da kažem da smo dvadeset puta pričali o razvodu. Vi mene osuđujete, a ja je nisam izbacio na ulicu, ona je situirana, imala je pare sve, ja nisam najgori. Taj stan je moj, od rođenja sam u tom stanu, to nije Ivanin stan. Sram vas bilo, to je moj stan - rekao je Nenad.

- Novine svašta pišu, ali je dosta i istina, evo sve je istina za mene, jeste kockala sam se i sada posle idem opet, ja to volim, istina je - bila je iskrena Miljana.

- Ne kajem se ne zanima me, i ja sam povređen i tačka. Ja sam našao devojku koju sam zavoleo. Nije sve kako je izgledalo - odgovorio je Ša.

- Ma nije ona ništa bolja videli smo i sami. Mislim da bi i ona da uđe u rijaliti, mislim da sve radi zarad marketinga. Još je završila sa Tomovićem - rekla je Miljana u emisiji "Zadruga - Narod pita".

