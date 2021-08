OBMANA! SUDSKI VEŠTAK ZA FINANSIJE PROGOVORIO: Grand samo na honoraru Jelene Karleuše utajio 61.000 € POREZA!

Grand produkcija, koja je deo Junajted medije u vlasništvu Dragana Šolaka, nema ugovore sa članovima žirija muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“, što su i sami priznali u saopštenju za javnost, iako je poznato da im isplaćuju ogromne honorare.

Mutni poslovi Dragan Šolak foto: Printscreen

U razgovoru za Kurir Ivan Raonić, veštak za sudsku finansijsku oblast i poreski stručnjak, pojasnio je da se u slučaju ove afere radi o ozbiljnom privrednom kriminalu za koji bi morala da reaguje inspekcija i da se utvrde sve malverzacije u najvećoj diskografskoj kući.

- Samo taj iznos od 240.000 evra honorara za jednog člana žirija za godinu dana nanosi ogromnu štetu državi zbog utaje poreza. Za tu sumu koja se navodi kao najveća porez koji je utajen za godinu dana iznosi 61.000 evra. Međutim, na to se dodaje doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, što za taj novac iznosi 79.000 evra. To bi bilo ukupno oko 140.000 evra. Ukoliko je doprinos plaćen, ostaje iznos od 61.000 evra, koji je takođe visok - kaže Raonić i dodaje su po zakonu propisane visoke zatvorske kazne.

- Po zakonu, to je od dve do osam godina zatvora za utajen porez od 60.000 evra, a maksimalna kazna je do 10 godina. Neverovatno je to da neko na ruke uzima toliku svotu novca, a ne plaća porez - kaže poreski stručnjak.

foto: Ana Paunković

I poznati advokat Nebojša Parović kaže da ne postoje zakonski osnovi da žiri u „Zvezdama Granda“ svake nedelje snima televizijske emisije, a da nema ugovore s produkcijom.

- Za obavljanje bilo koje delatnosti, pa i u smislu stvaranja televizijskog sadržaja, što se može podvesti i pod umetničko delo ili delo nekog zabavnog karaktera, potrebno je da postoji određeni način na koji će učesnici obavljati svoj deo obaveze, odnosno posla. S obzirom na to da se radi o komercijalnom sadržaju, kog prati i zarada, onda je sasvim izvesno da su ljudi koji su učestvovali u radu prihodovali određeni iznos. Ukoliko su radili na dobrovoljnoj osnovi, onda je i to trebalo da prati određeni ugovor o volontiranju. To bi trebalo da utvrdi inspekcija rada i druga nadležna tela po kom osnovu i u kom obliku su pevači bili učesnici u emisiji - navodi Parović.

Podsetimo, Kurir je u subotu objavio ekskluzivna saznanja o tome da su članovi žirija „Zvezda Granda“ dobili povišicu honorara. Tako je Bosanac ugovorio 500 evra više, pa umesto 1.500 sada ima 2.000 evra. Viki i Bekuta su sa 2.000 podigle sebi cenu na 2.500. Marija i Karleuša su skočile čak za 1.000 evra, pa sada Šerifovićeva uzima 4.500 umesto 3.500, dok je njena koleginica sa 5.000 otišla na 6.000 evra po emisiji. S obzirom na to da u sezoni ima 40 emisija „Zvezda Granda“, dolazi se do podatka da Karleuša samo od ove emisije godišnje zaradi oko 240.000 evra! Sledi Marija Šerifović sa 180.000, David - 120.000, potom Bekuta i Viki sa 100.000, a Bosanac sa 80.000.

Nakon ovoga je reagovala pres-služba Granda saopštenjem u kojem su naveli da članovi žirija uopšte nemaju ugovore s Grandom, što je po zakonu krivično delo utaje poreza.

INSAJDER IZ ŽIRIJA ZA KURIR Vaš tekst je tačan, Grand nam plaća na ruke Jedan od članova žirija, koji nas je zamolio da ne pominjemo njegovo ime, rekao nam je da ima ugovor s Grandom još iz perioda dok je Popović bio direktor, kao i da su naše informacije o povećanju honorara u novoj sezoni tačne. - To se sve na ruke isplaćuje, muljaju sve. Vaš tekst o povišicama je tačan u mom slučaju, a koliko znam, i za ostale članove. Jedino mislim da Karleuša ima veći honorar, ali ne mogu da tvrdim - rekao je on.

SVEDOCI PREVARE Lukas: Viđao sam da Popović plaća u kešu mnogim pevačima Mirković: Šerifovićka mi je rekla da Grand potpisuje fiktivne ugovore Brojni pevači sa estrade žale se na saradnju sa Grandom i na to kako su prevareni i oštećeni, ali samo je Aca Lukas imao petlju da javno govori na ovu temu: foto: Ana Paunković - S obzirom na to da me Saša Popović i Grand nikada nisu plaćali, moj producent Saša Mirkovića i ja smo pokrenuli tužbu protiv Granda u iznosu od devet miliona evra za sve zloupotrebe mog lika i dela u takmičenju „Zvezde Granda“. Viđao sam da Popović isplaćuje u kešu mnoge pevače, da li je plaćao porez ili ne, to ne znam - rekao je Lukas, a njegov producent Saša Mirković je dodao: - Godinama unazad Grand, Popović, kao i sadašnji vlasnik Šolak izrabljuju pevače tako što imaju ugovore s njima koje su potpisali pre ulaska u takmičenje. Radi se o tome da se fiktivno potpiše dokument na 100 ili 1.000 evra, i na to plate porez, a sve ostalo isplaćuju na crno, odnosno u kešu, što se odnosi i na članove žirija. To mi je svojevremeno pričala Marija Šerifović, koju sam lično ja ubacio u „Zvezde Granda“ 2015. emisiju - objasnio je on.

