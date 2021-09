SANDRA ČAPRIĆ KRIJE PROŠLOST KAO ZMIJA NOGE! Pevačica ojadila BIZNISMENA iz Ivanjice, uzela mu 30.000 €!

Sandra Čaprić krije prošlost kao zmija noge. Kako Kurir saznaje pevačica i od pre nekoliko dana zadrugarka je pre deset godina, kada je rešila da se probija na estradu ojadila biznismena iz Ivanjice (ime i prezime poznato redakciji), koji više od 35 godina živi u Australiji. Ona je, prema našim saznanjima, iskoristila to što je taj čovek imućan, pa mu je iz kuće odnela oko 30.000 evra. To za Kurir Stars priča naš sagovornik koji je dobro upućen u njenu prevaru.

foto: Damir Dervišagić

- Odlično poznajem tog čoveka. On je mnogo dobar, cenjen i poštovan, ne samo u Srbiji i Ivanjici nego i u dalekoj Australiji. Ona je videla da on ima novac, pa je iskoristila to što je angažovao na njegovoj privatnoj proslavi da peva i to debelo platio. Kad je videla da je galantan, zavela ga je, a on je sve učinio da joj pomogne u životu i karijeri jer je verovao u njene iskrene namere. Najpre joj je slao novac iz Australije, da sredi porodičnu kuću jer mu je kukala kako nema, a potom ga je ubedila da dođe u Sidnej kod njega- priča naš izvor. Prema njegovim rečima tamo je nastao haos.

foto: Printskrin/Instagram

- Ona je uverila svoje roditelje i prijatelje da ide na turneju po Australiji, a to je bila laž. Bila je kod tog biznismena kojem je zagorčala život. Optužila ga je za nasilje da bi mu na kraju ukrala pare i mobilni telefon. On ju je prijavio policiji i na aerodromu su joj uzeli sve što njemu pripada. Sad joj je zabranjen ulazak u Australiju - tvrdi naš izvor i dodaje da je biznismen podneo tužbu u Srbiji.

foto: Printskrin

- Cela Ivanjica je pričala o tom skandalu. On ju je tužio i u našoj zemlji za prevaru. Nekoliko puta je dolazio na ročišta, ali se ona nije pojavljivala. I Filip Car ima burnu prošlost, koju se trudi da sakrije. Do sada nikada nije priznao da je imao problema sa zakonom. Kako saznajemo, Filip je nekoliko meseci proveo u Hrvatskoj u zatvoru, a pušten je da se brani sa slobode, što je on iskoristio da pobegne u Srbiju. Dobio je 10 meseci zatvorske kazne na koju je uslov tri godine, ali sada kada je promenio advokata žaliće se na presudu. Kontraverznom Hrvatu ovo nije prvo krivično delo i presuda suda po kojoj je kriv. Prema našim saznanjima njemu je trenutno najbitnije da reši aktuelni spor zbog kog ne može da se vrati u domovinu.

foto: Printskrin/Instagram

foto: Promo

kurir.rs/ A. D. / Lj. S./ Foto: Damir Dervišagić/ printscreen

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)