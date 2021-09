AKO MAJA UĐE U ZADRUGU, DESIĆE SE TREĆI SVETSKI RAT! Mina Vrbaški otkrila šta se krije iza odnosa Janjuša i Marijane Zonjić!

Mina Vrbaški osvrnula se na odnos Marijane Zonjić i Marka Janjuševića Janjuša i otkrila da je Marijana više njena drugarica, nego drugarica Maje Marinković.

- U šoku sam zbog Janjuševog ulaska. Zvala sam ga dok je bio na snimanju profila i šokirala se. Drago mi je što se ovako ponaša i ovaj njegov odnos sa Marijanom. Znam neke stvarčice i da mogu sad da pozdravim Marijanu i da joj se zahvalim na svemu što radi, zaista bih to uradila. Inače, ja sam joj dala instrukcije i zaigrala rijalitija zbog nekih stvari iz prethodne sezone. Slučajno smo se srele, pa mi je pričala kako joj se dotična koja je sad operisana žali i konstantno sve priča. Izoperisana je mislila da je dobra sa Marijano, ali u stvari Marijana je moja drugarica. Marijana sve ovo radi planski - otkriva Mina, pa dodaje:

- Iskreno mislim da će Marijana da se zaljubi, ali Janjuš se igra. Ovaj Janjuš koga gledamo sada je onaj pravi Janjuš iz Zadruge 1. On se šali sa njom, nije ozbiljan. Volela bih da ostane sam do kraja rijalitija i pravi taj cirkus sa devojkama. Znam ja koja će još da se upusti sa njim. Ukoliko uđe Maja, može da se desi treći svetski rat. Maja će da odlepi zbog drugih ljudi, ali će da nagazi Marijanu zbog Janjuša. Znam da nema više emocije prema Janjušu, to su mi rekle Majine ''drugarice''. Tako da Majo pazi kome šta pričaš, te drugarice nisu tvoje drugarice već moje. U svakom slučaju ovaj rijaliti će da bude jako zanimljiv, to ja obećavam iako ne ulazim - priča Mina u emisiji ''Pitam za druga''.

