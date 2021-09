DUŠAN OPTUŽUJE TANJU DA JE SINU RAZBILA USNU! Pevačica ne želim da se s njim valja U BLATU: Šta god da kažem biće ŠPANSKA SERIJA

Dušan Jovančević na sve načine pokušava da majku svojih sinova u javnosti predstavi nepodobnom

Taman kada se činilo da je život Tanje Savić postao mirno more s još mirnijom lukom, o čemu je Alo! pisao, u zagrljaju sa sinovima, bivši muž Dušan Jovančević se vraća kao duh iz prošlosti.

Iako je Tanja dovela sinove u Srbiju i po zakonu je sada njihov staratelj, Dušan ne propušta priliku da istakne da ona nije podobna majka, te često novinarima šalje prepiske s njom, a za koje nije utvrđeno da su autentične.

foto: ATA Images

Dušan je poslao poruku u kojoj navodi da Tanja fizički zlostavlja njihove sinove i brani im da se čuju sa njim.

- Sad su me deca pozvala, probudili su me jer je ovde četiri sata ujutro. Baš sam uznemiren. Tanja nije kod kuće. Njena sestra ih čuva. Našli su telefon koji im je oduzela. Kratko sam uspeo da pričam s njima. Zvali su me preko Vibera, međutim veza se prekinula - piše Tanjin bivši muž, i žali se kako pevačica bije decu.

- Tanja je Đoletu razbila usta. Pokazao mi je, nisam uspeo da uslikam. Obojica plaču. Zatvorila su se u sobu - tvrdi on u porukama koje je poslao našoj redakciji.

Tanja Savić nije bila iznenađena tim njegovim tvrdanjam i pokušajem da je ocrni u javnosti. Kako kaže, on to čini godinama samo da bi od nje napravio lošu majku, a od sebe žrtvu i javnu ličnost iako to nije i za tako nešto nema pokriće.

- Ja uopšte ne želim da se sa njim valjam u blatu. Nemam komentar jer šta god da kažem, biće to španska serija - rekla je Tanja.

- Neću ništa demantovati jer bi to bilo kao da se pravdam, a sa druge strane, što više negiraš jedan deo publike veruje da je baš on u pravu. Dušan očajnički vapi za popularnošću, a da bi do toga došao, ne bira sredstva. Ja u tome neću učestvovati, a pogotovo neću dopustiti da moja deca trpe zbog toga - zaključila je Tanja Savić.

foto: Dragan Kadić

Deca histerišu kada se čuju s njim!.

- Sinovi s Dušanom nisu u kontaktu jer su tada mnogo bolji i mirniji. Čim se čuju s njim, postanu agresivni i bacaju stvari po kući. Zasad sam im uskratila svaki kontakt jer je tako najbolje, a to mi je i dečji psiholog savetovao - rekla je tada pevačica.

foto: Printskrin/Premijera

kurir.rs/alo

