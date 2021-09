MILJANA I MARIJA KULIĆ NA SUDU SA SAŠKOM KARAN! Pevačica ŠOKIRANA: Gagi Đogani me je jurio sekirom da me UBIJE, nisam ga tužila!

Saška Karan bila je šokirana kada je na adresu dobila poziv na sud, zbog toga što je u novembru 2019. godine gađala Mariju Kulić pepeljarom i pretila joj ubistvom u "Zadruzi 3".

Suđenje je bilo prošle nedelje u Palati pravde, ali se Marija Kulić nije pojavila iako je ona tužila Karanku.

foto: Printscreen/Red Tv

- Zakačile smo se u rijalitiju, kao što obično biva. Prijavu protiv mene su podnele Miljana i Marija Kulić. Suđenje je bilo u Palati pravde, prošlog petka. Predali su i snimak, ali na snimku se čuje i da Marija kaže da je ja nisam pogodila predmetom u glavu. A nisam je ni ubila kao što vidite. Iznenađena sam tužbom… Kada sam davala iskaz na sudu, osećala sam se kao najgori kriminalac. Gagi Đogani me je jurio sekirom da me ubije, nisam ga tužila, a javni tužilac uopšte nije reagovao. Bebi Dol me je povredila skalpelom i umalo zaklala, pa se ni tada niko nije oglasio. Zbog ove tužbe sam spremna da idem u zatvor ako treba – objašnjava Saška.

- Jesmo mi na ratnoj nozi, bilo je svega i svačega između nas, ali pogotovo sada kada je zdravlje u pitanju, želim Mariji i Siniši da ozdrave zbog svoje dece i unučeta. Žao mi ih je, jer niko od nas ne zna šta ga čeka u životu. Mariji opraštam sve, nek joj Bog da ozdravljenje. Eto šta im je Miljana sve pravila, mnogo stresa je dovelo do takvih bolesti. Iskreno sam iznenađena što je Miljana ušla ponovo u rijaliti, a zna u kakvom su joj stanju roditelji. Svaka normalna ćerka bi u ovoj situaciji trebalo da bude uz svoje roditelje – zaključila je Saška za "Star", a prenose mediji.

foto: Marina Lopičić, Sonja Spasić

Kurir.rs/Star

Bonus video:

00:49 Miljana Kulić