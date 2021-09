POTRESNA SCENA NA POMENU TOMI ZDRAVKOVIĆU: Udovica Gordana zaplakala kad je zagrlila Milana Marića, njegov potez sve RAZNEŽIO

Na Centralnom groblju u Beogradu udovica Tome Zdravkovića održala je 30- godišnji pomen pevaču.

Gordana, njegova četvrta žena, sa kojom je i bio do kraja svog života, a koja inače živi u Kanadi, prva je stigla na pomen. Ona je poljubila i pomilovala Tominu sliku, a kada je na pomen stigao Milan Marić, koji je u filmu "Toma" maestralno odigrao pokojnog umetnika, Goca se rasplakala.

foto: Stefan Stojanović

Zagrlili su se i tako su stajali čitav minut, nakon čega ju je on pomilovao po glavi.

foto: Stefan Stojanović

Gordana se setila dana kada je saznala da je ostala bez supruga.

- Ne bih želela da se setim tog dana. Bilo je strašno. Kad sam stigla tom momenta u bolnicu, on je izdahnuo, tako da sam ga zatekla kao da je zaspao. Nije trebalo to da se desi kad se desilo, trebalo je da ide na dijalizu. Išla sam kući da spremim nešto za jelo što je tražio da jede i negde oko četiri ujutru me je pozvala sestra i rekla da mu nije dobro i da dođem odmah. Došla sam, dok sam stigla, spustili su ga na reanimaciju i svi su doktori stajali oko njega. Doktor je rekao kao da je čekao da dođem, ali me nije sačekao. Nakon toga haos.

foto: Stefan Stojanović

kurir.rs

Bonus video:

04:33 Aco Pejović