SVE ĆE DA MU NAPLATI, SPREMNA DA GA UCENJUJE?! Marina nakon saznanja da je Darko VARAO pobesnela, kreće u OSVETU!

Marina Gagić pobesnela je kada je videla da ju je bivši verenik Darko Lazić novodno varao sa pevačicom Oliverom Matijević dok su bili u vezi.

- Marina je van sebe zbog dopisivanja koje je videla, ali i zbog njegovih izjava povodom tih poruka. Poverila se svojoj okolini da će ga praktično uceniti, jer zna mnoge njegove "mutne radnje" za koje javnost nije obaveštena - započinje izvor i dodaje:

- Njoj nije ostavio ni deo onoga što je Ana Sević uzela posle njihovog braka. Rešena je u nameri da mu naplati za sve. Drugarici je sinoć besno u telefonskom razgovoru rekla: "Ma, ima da radi samo za mene i sina, ne zanima me".

Darko je sinoć demantovao gorepomenute tvrdnje da je bio neveran, uz reči da su Marina i Olivera "nebitne".

- Nemam komentar za nešto što je bivše, što me ne zanima u životu. Toliko dajete prostora i Oliveri i Marini ne znam za šta! Jesu one toliko bitne? One su nebitne i gledaju kako da se proguraju preko mojih leđa. Ko ih pominje bez mene? Nebitne su! Ko su one? Ova propala pevačica, ova hoće da bude poznata - rekao je Darko.

