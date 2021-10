LUNA I MARKO OPREMAJU STAN KOJI SU PLATILI 160.000 € Kraljevsko plavi krevet i ZABRANJENO ogledalo u SPAVAĆOJ SOBI! Ovo su DETALJI

Foto: Printskrin / You Tube

Luna Đogani i njen dečko Marko Miljković pazarili su stan na Bežanijskoj kosi, a nekretnina ima 80 kvadrata, tri sobe i veliku terasu, a sada su u fazi opremanja.

Na lokaciji na kojoj su Luna i Marko kupili stan cena kvadrata je oko 2.000 evra, pa su iskeširali oko 160.000 evra za isti.

Na zajedničkom Jutjub profilu snimili su trenutke kada su sa svojom ćerkom Miom krenuli u salon nameštaja kako bi izabrali ono što im je potrebno.

"Trenutno nam je prioritet da nađemo kauč i krevet. Bitno nam je da imamo gde da spavamo i leškarimo do mile volje. Važno nam je da to bude lepo, zanimljivo na oko, da se uklopi sa ostatkom nameštaja, ali i da bude dobro, kvalitetno, kao i da se uklopimo u cenu. Ja bih najviše volela da sve to bude u kraljevski plavoj boji”, ispričala je Luna a onda je Marko dodao:

“Već smo angažovali čoveka koji nam radi stolariju. Sve ćemo to da snimimo jer želimo sa vama da delimo sve lepo što nam se dešava, a ovo su nama jako važne stvari. Već je projektovano sve što ima veze sa ulaznim delom, garderoberom u hodniku i spavaćoj sobi, ali i prostor oko TV-a i kuhinja."

"Čekamo dan kad će nam dati ključeve novog stana jer zgrada još uvek nije useljiva. Kako smo se dogovorili sa investitorom, krajem novembra bi trebalo da dobijemo ključeve, a onda kreće pun gas da ubacimo sve ono što smo kupili. Trebalo bi da se uselimo polovinom decembra ili najkasnije za Novu godinu", rekao je Miljković, što je Đoganijeva ispratila rečima:

Međutim, njih dvoje se prilikom kupovine nisu složili u svemu te dok je Luna poželela da ima ogledalo u spavaćoj sobi, Miljković je vrlo izričit da to nije potrebno.

"Iako je Luna htela ogledala u spavaćoj sobi, od toga nema ništa. Ogledala mogu u hodniku i bilo kojoj drugoj prostoriji, osim u spavaćoj sobi. Kad se spava nema ogledanja", zaključio je uz osmeh Marko.

Oni su se odlučili za garnituru sive boje koja je za dnevnu sobu, a za spavaću žele kraljevsko plavi krevet.

