IDEM NA REMONT! ŽENA FUDBALERA NAPRAVILA GREŠKU: Ana Rajković priznala zbog čega ide na plastičnu operaciju!

Ana Rajković, supruga fudbalera Pregdraga Rajkovića, otkrila je da uskoro ide na remont grudi.

Javno je priznala da je napravila grešku i otkrila o čemu se radi.

- Posle četiri dana od operacije sam išla ne let za Tel Aviv. Ja sam napravila grešku i brzo zatrudnela, tako da uskoro idem na remont - otkrila je Ana Rajković.

Podsetimo, Ana ima dva sina sa Predragom, a nedavno nam je otkrila da iako su se u početku pribojavali kako će stariji sin da prihvati mlađeg, sve je prošlo bolje nego što su zamišljali.

- Zaista je Relja mlađeg brata super prihvatio. Jako sam bila uplašena, s obzirom na to da je Relja odrastao baš u centru pažnje. Ali smo poslušali savete prijatelja i od njih naučili da nam on bude i dalje centar pažnje, da ne bi bilo ljubomore i to je urodilo plodom. Uopšte nije ljubomoran i dalje misli da je on centar sveta i ništa drugo nije bitno. (smeh). Ponaša se kao mali bata i voli ga - poručila je Ana.

