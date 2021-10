NEĆEMO SE NIKADA POMIRITI! Era pevaču ne može da pređe preko UVREDE

Pevač Era Ojdanić važi za veseljaka i šaljivdžiju, i nekoga ko se rado druži sa ljudima šireći pozitivnu energiju. Ipak, on godinama ne razgovara sa jednim kolegom.

- Postoji jedan čovek, kome neću da pomenem ime. Bosanac je, i dobar pevač. Idemo dalje - rekao je Era u "Sceniraju" na Kurir televiziji i ostao nedorečen.

Ojdanić je naglasio da je sa dotičnim bio dobar prijatelj čak 15 godina.

- Bili smo cimeri dok su trajali koncerti 1984. godine. Ne želim da mu spomenem ime, toliko me je uvredio. Nema šanse da se pomirimo, ne želim - dodao je kratko Ojdanić.

Podsetimo, najbolji prijatelj Ere Ojdanića Bora Drljača preminuo je prošle godine. Ojdanić je to teško podneo, jer kako je rekao, njihovo prijateljstvo je bilo najjače na estradi. Nikada se nisu popreko pogledali, a kamoli posvađali. 50 godina su se družili. Era je nedavno izjavio da je Drljaču sanjao.

- Pre tri noći sam sanjao pokojnog Boru pred zoru sa još jednim čovekom stoji. Vidim ga u mladim godinama kad sam ga upoznao... Tanak, visok, lep kao lutka i ispred njega neka metalna kapija i on mi kaže: ''Pogledaj, brate moj, udariše kolima i razbiše kapiju...'' U tom trenutku se ja probudim i pitam se kako mi je Bora to došao na san. Ja ga nikad nisam sanjao i vrlo retko sanjam. Baš sam bio pod utiskom, ne mogu da vam opišem koliko sam se obradovao. Posle sam otišao u moju crkvu i zapalio mu sveću za pokoj duše, jer sam ga sanjao. Znači stvarno me se poželeo, da me čuje, da me vidi... Nešto tu ima - izjavio je nedavno Ojdanić.

