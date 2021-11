PISAO SAM TEKST KAD SU MI JAVILI DA JE MAMA UMRLA! Laća iskreno o teškim trenucima, evo šta mu je bilo NAJŽALIJE od svega!

Milan Radulović Laća, sin Marine Tucaković koja je napisala neke od najvećih hitova, progovorio je o njenim poslednjim trenucima, ali i kako je podneo vest o njenoj smrti.

Naime, Marina je prebačena u bolnicu zbog pogoršanog stanja zbog korona virusa.

foto: Kurir, Story Luka Šarac

"Ja sam bio spreman za najgore. Izgledi nisu bili dobri. Bio sam svestan toga da je Marina posustala u toj borbi. Ne postoji način na koji možeš da se izboriš za dalji život. Ono što mi je pomoglo su ljudi sa kojima sam tada pričao, a koji su bili podrška. Verovao sam da čudo ipak može da se desi. Primio sam vesti o tome da je umrla dok sam pisao tekst. Tog dana sam rekao – Okej, ovo može da potraje, možda se i desi čudo, tada je bio praznik kada se čuda i dešavaju, ako se pomoliš za nečije izlečenje – međutim, čuda se ne dešavaju uvek", rekao je Laća i dodao:

"Pisao sam tekst sa koleginicom preko telefona, stigla je vest o smrti, bio sam dosta smiren. Šok me je stigao par dana kasnije. Najbolja drugarica je došla po mene, nažalost, nisam mogao da odem kod oca jer je on bio pozitivan na Kovid, to mi je bilo najžalije. Ja sam mu javio vesti telefonom. Razgovor je bio jako realan i racionalan. Rekli smo, hajde da prespavamo pa da vidimo šta da radimo. Sutra smo pokušali da spavamo. Nismo puno komunicirali. Njemu je stanje, zbog Kovida, bilo lošije, pa smo odlučili da sahranu pomerimo za deset dana, kad on ne bude zarazan kako bi mogao da prisustvuje sahrani", ispričao je Marinin sin.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Kurir.rs/I.B/Nova.rs

