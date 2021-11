POVUKLA SE ZBOG STRESA, A SAD BLISTA OD SREĆE! Luna Đogani o majčinstvu: Super sam se snašla, radujem se DRUGOJ TRUDNOĆI!

Luna Đogani i Marko Miljković u junu ove godine dobili su ćerku Miu, kojoj bi voleli da što pre podare brata ili sestru.

Nekadašnja rijaliti učesnica kaže da je u drugom stanju bila smirenija nego ikad, te da se zbog toga raduje i drugoj trudnoći, koju priželjkuje što pre.

- Ja baš mislim da sam u trudnoći bila najmirnija. Možda sam sada zahtevnija nego u trudnoći. Povukla sam se iz javnosti u jednom momentu jer me sve to stresira, bila sam maksimalno opuštena i rasterećena i zato se i radujem drugoj trudnoći - otkrila je Luna za "Grand Online" i dodala:

- Majčinstvo je najlakši i najteži posao, ne postoji ništa lepše, ne postoji lepša titula i lepši period života. Ume da bude i jako teško, ali to je normalno. Uživam u svemu tome i mislim da sam se baš dobro snašla s obzirom na to da nemam ni bebisiterke, ni neku posebnu pomoć, sem porodice. Super sam se snašla, ja sam zadovoljna i stvarno dajem svoj maksimum.

Iako se trudi da ne opterećuje ostale članove porodice, savet i pomoć jedne osobe vrlo rado prihvata.

- Savetujem se sa mamom jer ipak ona ima dosta iskustva i najbolje može da me posavetuje. Ono što je meni od majke ostalo posebno u sećanju, a sada ja primenjujem na svojoj ćerki, je to da joj pružam mnogo ljubavi, nežnosti i strpljenja. To je najbolji savet, najbitnije je da odrasta u porodici u kojoj je jako voljena - iskrena je Luna.

