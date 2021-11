LEČILA SE HRANOM, 20 GODINA KUBURILA SA DEBLJINOM! Voditeljka RTS za 6 meseci skinula 30 KG, a pomogla joj JEDNA STVAR!

Aneta Ivanović priznaje da je godinama pokušavala da reguliše težinu, ali da joj to nije polazilo za rukom. Da situacija postaje ozbiljna shvatila je nakon posete lekaru, i upravo tada je odlučila da se podvrgne hirurškoj intervenciji.

Voditeljka Aneta Ivanović dvadeset godina vodila je bitku sa kilogramima, a borbu je okončala onda kada je otišla na hirušku intervenciju smanjivanja želuca. Probala je sve, od tableta za mršavanje, preko dijeta, veštačke hrane iz kesica, do brojnih treninga, a sada prvi put za javnost govori o tome kako je izgledala čitava procedura, kao i zbog čega je odlučila da ode pod nož.

- Borba sa kilogramima traje desetine godina, s obzirom na to da danas imam 51 godinu. Sigurno traje dvadesetak. Bilo je uspona i padova, jer ti pokušavaš sve što je dostupno, bar sam ja taj tip. Nisam dizala ruke i mirila se sa tim, već sam stalno pokušavala da uklonim taj višak, jer sam smatrala da meni ne pripada. Ti dobiješ jednu bitku i misliš pobedio si, a onda te taj nevidljivi neprijatelj sačeka iza sledećeg ćoška, ti kilogrami se ponovo vrate i sve iz početka. Sve što postoji i što mi je bilo dostupno ja sam probala i imala rezlutate manje ili više uspešne, ali u suštini, ništa nije bilo trajno - priča voditeljka, sada urednica “Šarenice” na RTS-u i dodaje:

- Nisam imala nikakav hormonski poremećaj. Znate za onaj momenat emotivno prejedanje? To imaju ljudi koji su više osetljivi od drugih, koji imaju višak emocija što bi danas rekli. Onda moraju da se zaštite na neki način. Ljudi to rade na razne načine, moj način i mnogih drugih ljudi jeste da se lečiš hranom i umiruješ istom. To je trenutno umirivanje, jer se ti posle toga ne osećaš dobro niti se trajno osećaš dobro. Nekako to ti je kao neka terapija i lek. Nisu to bile velike količine hrane, nego su bile potpuno pogrešne i u vreme kada ne treba.

Aneta otkriva koji trenutak je bio presudan da krene u borbu sa kilogramima:

- Sećam se da sam bila na moru i da sam razmišljala kako sledeće godine punim pedeset godina. Razmišljala sam kako želim da izgleda moj život u narednih deset godina. Već tada sam imala neki sklop raznih zdravstvenih problema, od kojih ni jedan nije bio dramatičan, a sve to zajedno je za mene bilo opterećujuće. Višak kilograma. Hipertenzija, bolovi u kolenima i drugim delovima tela bili su prisutni. Lekar mi kaže: “Gledajte, vi morate da smršate trideset kilograma”, a ja ne želim da čujem to. Shvatila sam da ne želim život u kojem će mene sve više nešto da boli i sve više lekova ću da uzimam, već da imam život koji je lep.

Nakon suočavanja sa istinom Ivanovićeva je rešila da poseti nutricionistu.

- Ana Petrović kojoj sam beskrajno zahvalna i kod koje sada idem kada vidim da ulazim u crvenu zovu u jednom trenutku mi je rekla: “Aneta, ja te molim, ti moraš nešto da preduzmeš. Evo, nemoj da se držiš moje ishrane idi na operaciju i učini nešto jer ćeš se potpuno zdravstveno upropastiti”. Možda je bila gruba prema meni u tom trenutku, ali značilo mi je to mnogo - kaže Aneta i dodaje da je danas ljudi često šta je uradila:

- Ljudi me pitaju gde sam išla i šta sam radila. Kažem im da je odlazak na operaciju zbog pet kilograma viška smešan i to ne preporučujem. Od operacije i u narednih šest meseci skinula sam trideset kilograma. Nije to naivna operacija, ozbiljan hiruški zahvat je u pitanju. Nisam se plašila, jedva sam čekala da se to desi. Jedan dan se boravi u bolnici, nedelju dana je teško da se privikneš na sve to. Dobiješ tačna uputstva, šta i koliko smeš da uzimaš.

