KSENIJU SVI ZNATE, A OVO JE DRUGA ĆERKA NENADA KNEŽEVIĆA KNEZA: Andrea je prava BOMBA, a sad je fotkom sa DEPONIJE usijala mreže!

Pevač Nenad Knežević Knez ima dve ćerke Ksenija i Andreu, koja je sada izazvala veliku pažnju javnosti.

Kseniju svi znaju s obzirom da je članica popularne grupe "Hurricane", a mnogi pričaju kako Andrea uopšte ne zaostaje za njom. Ona je sada objavila novu fotografiju i to sa deponije.

"Bogata sirotinja", napisala je Andrea ispod fotografije zbog čega su se komentari usijali.

"Uvek sam ih podržavamo u svemu. Naravno, one znaju da budu i pomalo nestašne, kao i sva deca, ali su i veoma odgovorne. Ono što ja zahtevam od njih to je da mi se uvek jave, gde god da su i sa kime god da su. Šta god... samo da mi kažu: "Tu smo. Dobro smo". Pored toga, one imaju obaveze koje moraju da završe, tako su vaspitane. A ja sam im podrška u svemu što rade. One prate neke svoje instikte, a ako ja na bilo koji način mogu da im pomognem, tu sam", pričao je jednom prilikom Knez.

