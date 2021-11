NESUĐENI FUDBALER STAO NA BINU, HOĆE DA BUDE PEVAČ: Pojavio se na muzičkom takmičenju, pa ispričao HIT detalje svog života!

Rade Jakovljević (61) iz Zemuna tokom svog života bavio se profesionalno fudbalom, ali povreda koju je zadobio, poremetila mu je planove i dovela do kraha njegove fudbalske karijere.

Nesuđeni fubaler koji je bio na korak do milionskog ugovora, radio je mnoge poslove, ali oduvek je voleo muziku, međutim nikada nije imao hrabrosti da se profesionalno oproba, piše "Grand online".

Iza sebe ima tri braka i petoro dece, a sada je odlučio da skupi hrabrost i ostvari svoje momačke snove, pa je prvi put stao na binu i zapevao pred širokim auditorujumom.

"Jedan prijatelj muzičar me je prijavio i odveo u studio. Ja sam zadovoljan svojim nastupom, brinuo sam samo o tome da budem tačan jer mi je ovo prvi javni nastup u životu. Nisam mnogo vežbao. Stavim samo slušalice u uši otpevam deset petnaest puta na dan i to je to", rekao je Rade u emisiji "Nikad nije kasno".

