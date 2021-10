KAKVA BOMBA! Milica Dabović nosi dekolte do pupka, napravila OTKAČENU frizuru, a kad je ustala ni voditelj nije ostao IMUN (FOTO)

Milica Dabović je poslednjih meseci u žiži interesovanja, kako zbog iskrenih i otvorenih stavova, tako i zbog izgleda.

Iako ne eksperimentiše često s kosom i frizurom, košarkašica koja je nedavno priznala za kojim frajerom je odlepila i pojavila se u emisiji vatrenija nego ikad.

foto: Printscreen/Nikad nije kasno

Milica je napravila afro-lokne i veoma provokativan stajling - kombinezon golih leđa s dekolteom sve do popuka, koji je savršeno isticao njenu figuru. U jednom momentu je poželela da poljubi takmičara, pa je morala da ustane da bi došla do scene, a to je bio pravi raj za muške oči.

Čak ni Žika Jakšić nije istao imun, a bio je oduševljen i njenim tetovažama...

foto: Printscreen/Nikad nije kasno

"Auuu, bravo, Miličice! Bravo, Micika!", prokomentarisao je, pa dodao:

"E, video sam tetovaže, Milice! Juu, što ti lepa tetovaža... Prvo, nikad te nisam video s tom kosom, pomislio sam 'Bože, ko je ovo, odakle je ova došla, ovo je neka super-star, neka svetska pevačica', nisam te prepoznao. Ali sad kad si izlazila na scenu, ja sam baš onako pomno pratio svaki tvoj korak, mogu ti reći da si baš onako lepa žena".

foto: Printscreen/Nikad nije kasno

Kurir.rs/K.Đ.

