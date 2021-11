EMOTIVNA! ZORJA PAJIĆ: Evrovizija je moj san! Želim tu scenu, taj momenat, da predstavljam državu svojim glasom!

Zorju Pajić upoznali smo kao takmičarku prošle, produžene sezone takmičenja "Zvezde Granda", koja je zbog korone trajala skoro dve godine. Bila je finalista u timu Aleksandra Milića Milija. Kao pojedinac, odmah je skrenula pažnju javnosti na sebe talentom, glasom, energijom i neposrednošću. Kaže da je to ključ za uspeh u takmičenju, da mora da se iskoristi šansa od pet minuta koja se ne pruža često. Ona je to umela i uspela, i sad gradi karijeru, rame uz rame sa suprugom Lazarom Pajićem, koji s njom stvara muziku.

- Jako sam zadovoljna svojim nastupom, time kako je teklo takmičenje. Svaki krug je bio bio poseban za mene, imam lepa sećanja. Otkrila sam sebe i dobila sam svoju publiku i sad imam šansu da napravim nešto. Neću je propustiti.

Jesi li u kontaktu s Milijem?

- Naravno, sada imamo više prijateljski odnos. On zna da moj suprug i ja radimo muziku i tu je da pomogne sve što treba, čujemo se povremeno, obaveštavam ga o svemu. Podržava me i oko konkursa za Evroviziju. Mili je, zajedno sa Sašom Lazićem, radio i moj prvi singl "Lutka od porcelana", s kojim sam se i zvanično predstavila publici.

Je l' to pravac muzike kojim želiš da se baviš?

- Nije. To je za mene bilo nešto kao eksperiment, mislim da sam se dobro snašla u tome i drago mi je što čujem da ljudi pevuše tu pesmu. Želim da se okrenem popularnijim žanrovima, muzici koja je u trendu u svetu. To je miks elektronske muzike, gde mogu da se rade eksperimenti s vokalom, da to bude muzika sa puno detalja koji nisu samo za slušanje već su i za razmišljanje. Da se ne čuje sve na prvo slušanje. Naravno, treba to prilagoditi našoj publici. Ja sam, pored svih žanrova koje pevam, i etno-pevačica i mislim da to može lepo da se iskoristi, negujući našu tradiciju i kulturu. Imam sreću da imam takav glas koji budi emociju kod publike, pogotovo u tim etno-pesmama.

Gledaš li sad "Zvezde Granda"? Dopada li ti se novi sastav žirija? Svetlana Ražnatović je pojačanje...

- Da, mislim da je promena uvek dobra. Kad dođu nove "uši" i mišljenja, onda se osveži cela priča. S tim, možda bi bilo dobro da su zadržali i Jelenu Karleušu (smeh). To bi u svakom pogledu bilo zanimljivo.

Šta ti je najteže palo u takmičenju?

- Nastup kad sam pevala pesme "Crno i belo" i "Jesen u meni", jer nije bilo mogućnosti da bude prokomentarisan. Desila se svađa i prekinuto je snimanje. Kaliopi mi je pomogla da se pripremim, bila je oduševljena kako sam izvela njenu pesmu, a kad mi jedan takav muzički gigant udeli kompliment, to mnogo znači. Imam njenu glasovnu poruku koji ću trajno čuvati.

Pomenula si Evroviziju, jesi li se prijavila na konkurs?

- Da, poslali smo pesmu i čekamo. Ako prođemo, to će biti vatreni nastup. Očekujem da se predstavim onako kako se ja osećam kroz tu numeru. Pesmu smo radili suprug i ja, mogla bih da je svrstam u evrovizijski žanr.

Zašto baš toliko želiš da nastupiš na Evroviziji?

- Imamo problem s hiperprodukcijom i manjkom ideja, deluje kao da smo sve iskoristili, a nije tako. Samo želimo previše stvari za kratko vreme. Evrovizija se menja isto kao i vreme i potrebe ljudi. Ja želim tu scenu, taj momenat. Činjenica da predstavljaš državu svojim glasom je moj san.

U braku si sa suprugom Lazarom i živite u blizini Berlina. Smatraš li da karijera ovde može da se pravi iz Nemačke?

- Da, Lazar i ja smo osam godina zajedno, dve i po godine u braku i dalje imam taj isti žar. Odmah smo se pronašli. A što se karijere tiče, to ne znam. Zasad je ovako. Probaćemo. Ako ne bude moglo, meni zaista nije problem da putujem, volim da letim avionom.

Kako provodiš vreme u Nemačkoj? Gde ti je zabavnije, tamo ili ovde? - Ovde mi je zabavnije, naravno. Ali tamo imam više koncentracije za rad, za stvaranje muzike. Tamo vreme provodim tako što u slobodno vreme šetam, treniram, u suštini, isto kao i ovde. Nemački jezik nisam savladala, razumem ga, ali mi je teško da ga govorim. Kad sam u nekom društvu gde se priča na nemačkom, ja onda odgovaram na engleskom, koji perfektno govorim.

Snalažljiva Svirala sam na ulici zbog novca Završila si gudački odsek (violinu) na Muzičkoj akademiji, a svirala si na ulicama Novog Sada, Beograda i u Nemačkoj. Zašto? - Radila sam to zbog novca, a kad sam shvatila da ljudi vole kako pevam, onda sam to zavolela. Dobila sam taj odziv publike na ulici, govorili su mi da treba da se bavim pevanjem, prilazili su mi i delili komplimente. Sve ta energija se kasnije prenela na takmičenje u kojem sam učestvovala.

