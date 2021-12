SVI SU ĐUSKALI I SKAKALI UZ IDEMO NA MARS: Hit iz 90-ih kao da je UKLET, sve se urotilo protiv PESME a ona je bila najveća KOČNICA

Jedan od najpopularnijih plesača ikada na ovim prostorima, Đole Đogani, otkrio je kako je nastala legendarna pesma ''Idemo na Mars".

Osim plesne grupe koju je vodio sa tadašnom ženom Slađom Delibašić, Đogani je odlučio da oformi i vokalnu grupu koja bi stvarala nešto drugačiju muziku od one na koju je tadašnja publika navikla.

foto: Kurir Televizija

- Sedeo sam sa mojim prijateljem Danijelom i rekao mu da želim da tekst bude malo drugačiji, da ne bude o ljubavi o rastancima, o svemu onome što se tada pravilo. On je rekao: ''Druže jedino da idemo na Mars pa da napišemo pesmu'', i ja kažem ''To, to nam treba. Idemo na Mars" - počeo je priču Đole u svom filmu ''Život i scena''.

- Tražio sam da bude novo, šaljivo... To je kao neka parodija na narodnjake, bez uvrede ikome. I svi smo usput smišljali tekst, nismo imali drugu strofu, pa se svako ubacivao sa nekim delom teksta - rekao je denser.

I u momentu kada je pesma završena i kada je trebalo lansirati je i izazvati opštu pometnju, desilo se nešto neočekivano. Fatalnu grešku napravio je čuveni Kobac u čijem su studiju snimali pomenuti hit.

- U to vreme nije bilo hard diskova, i nije bilo autosave, ja sam se pogubio, nisam kliknuo save i zaboravio da snimim - rekao je Kobac i dodao da je mislio da će ga Đole ubiti kada mu je video pogled.

foto: Nemanja Nikolić

- Ja sam bio pod takvim adrenalinskim šokom da nisam znao šta da kažem. Samo sam ga gledao. Izbrisao je tako dobru pesmu sa tako dobrim aranžmanom, ali mi je rekao ''Sad ću brate da ti napravim još bolji aranžman''. I napravio je stvarno bolji aranžman - otkrio je Đole.

Međutim, problem je došao i sa druge strane, i to ni manje ni više nego od njegove supruge Slađe, koja je u početku negodovala zbog ove pesme.

- Kad sam rekao Slađi ona nije htela da čuje da peva taj tekst. Rekao sam joj da imamo decu i da moramo da zaradimo pare. I eto, nastade hit - kroz osmeh je objasnio Đogani.

kurir.rs