DRUGARICA PREMINULE KIKE ĐUKIĆ OTKRILA TAJNU: Mina iznela novi detalj o danu smrti jutjuberke koji je potresao sve

Poznata influenserka Kristina Kika Đukić pronađena je mrtva u stanu u kojem je živela u Beogradu 9. decembra, a mlada influenserka biće sahranjena na beogradskom groblju Lešće.

Sa informacijom da je Kika pronađena mrtva odmah su se pojavile i Spekulacije da je devojčica izvršila samoubistvo, međutim, još uvek nema nikakvih zvaničnih dokaza da se to zaista i desilo.

foto: Privatna Arhiva

Njena prijateljica Mina Dea Avramović gostovala je u emisiji "Red Zone" i tom prilikom otkrila da Kika nije bila suicidalna, te da je na taj tragični dan njenoj mami bio rođendan, što je, kako kaže, samo razlog više da ne veruje u priče da je Kika odlučila da digne ruku na sebe.

foto: Printscreen

- Informacija koju javnost verovatno ne zna, jeste da je taj dan bio rođendan njenoj majci... A Kika definitvino nije bila osoba koja bi, čak i da je to uradila, a ne znamo još šta se tačno desilo, ne bi to uradila na dan kada je rođendan njene majke. Svakako da se nešto dogodilo, ali to je sada na policiji, patolozima i doktorima da otkriju šta se desilo, a mi možemo samo da nagađamo, što mislim da će dovesti do novih problema - zaključila je drugarica preminule Jutjuberke za Hype TV.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:58 JUTJUBERKA KIKA TRPELA SAJBER NASILJE: Šta je još mogući uzrok suicida?