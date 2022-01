BAJA MALI KNINDŽA BADNJI DAN SLAVIO SA HEROJIMA KOŠARA! Pevač dočekao Božić uz srpske trobojke i pesme SPEKTAKL U PONOĆ (VIDEO)

Baja Mali Knindža je nastupio u parohiji Veliko Blaško u Šušnjarima, gde su se vijorile su se srpske trobojke, a Baja je deo atmosfere podelio i na Instagramu.

Podsećamo, Baja Mali Knindža je autor pesme "Božić je" o najradosnijem hrišćanskom prazniku. Pevač je jednom jednom prilikom ispirčao da je imao priliku da sretne čuvenog zvonara iz svoje autobiografske pesme.

– Taj moj čuveni zvonar Bogdan, kao da ga sad vidim. Sreo sam ga posle toliko godina u Novom Sadu, u Karlovcima živi. Išao sam na koncert i kažem:,,Stani, eno Bogdana!“ – priča Baja.

Kada ga je video, u njemu se probudila nostalgija.

– Tačno sam video sliku kako je on u Gubinu, na zvoniku. Kroz glavu mi je protrčala cela moja pesma, a on mi je pružio ruku i kao pre 25 godina rekao: ,,Da nemaš cigaru?“ – ispričao je Baja u emisiji “To sam ja”. Pevač je otkrio da kada je prvi put čuo svoju pesmu u Knez Mihailovoj ulici shvatio da će ova pesma živeti u narodu.- To su te žive slike koje ostaju u sećanju i onda kad budemo zreli ljudi, shvatimo neke stvari: Mirise detinjstva ništa ne može da zameni – ispričao je Knindža u emisiji “Zvuci Zavičaja”.

Božić

Sećam se kao da gledam Baka me u crkvu vodi Kraj mene ljudi se ljube i viču Hristos se rodi. Božić je, Božić je pucaju prangije I česnicu baka sprema a mene tamo nema Stari otac badnjak nosi Ko sada vidim tu sliku Beli se inje u kosi zvonaru na zvoniku Božić je, Božić je pucaju prangije I česnicu baka sprema a mene tamo nema Drhte mi maleni prsti Baka me u crkvu vodi Hajde se sine prekrsti i reci Hristos se rodi Božić je, Božić je pucaju prangije I česnicu baka sprema a mene tamo nema

