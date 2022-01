DALILA I CAR IMAJU NOVE ŠIFRE?Filip se obratio bivšoj LJUBAVNICI, postavio joj jedno pitanje, samo što se nisu DOVADILI! (VIDEO)

Filip Car i Dalila Dragojević nakon višesatne diskusije na kojoj su rešavali svoje probelem, njih dvoje su odučili da spavaju, međutim Car je imao još nešto da poruči.

- Jao razje*ala si me kao niko, ajde povuci to sa očiju i pogledaj me - rekao je Car. Dalila je to uradila sa osmehom na licu, a Car joj je nešto šapnuo pa se ona još više nasmejala.

Filip Car je željan akcije sa Dalilom Dragojević, on joj je ovog jutra u izolaciji ponudio da se malo poigraju.

foto: Printscreen

- Je l se sećaš kako sam te dozivao, sada treba da se dovatimo - rekao je Car. Ma nemoj - rekala je Dalila. - Ma da, sve da puca, da naslov bude Dakica nikad divljija, zamisli tu scenu sve bi pucalo - govorio je Car.

kurir.rs

