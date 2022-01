SEVDALINKA UŠLA U TRENDING! Sofronijević i Eldin nisu očekivali da će Đula tako brzo da postane HIT! Oduševljeni!

Saradnja između Ace Sofronijevića i Eldina Huseinbegovića koji su nedavno snimili pesmu "Đula" za kratko vreme je oduševila i pokupila simpatije publike širom regiona.

foto: Promo

Numera koja odiše neverovatnom emocijom već je postala veliki hit, a dva vrsna umetnika su ovim povodom upriličili gala promociju u Sarajevu. U želji da muzika nadjača prisutnu jednoličnost kompozicija i tekstova, Sofronijević i Huseinbegović odlučili su da ''ispišu'' svoj muzički doćivljaj pod nazivom "Đula". Tekst je pisao Kenan Hadžifejzović, a pesma je nastala u Beogradu u Sofrinom muzičkom studiju.

foto: Promo

- Bog nas je približio kroz saradnju na nekom drugom projektu, gde nisam znao da je on autor muzike koju je napisao za Aidu Musić. Kad sam čuo Aidinu pesmu oduševio sam se i samo sam poželeo da čujem Eldina i da mu kažem: "svaka čast". Posle sam zamolio Aidu da me upozna sa njim, ispostavilo se da me on zna, da me je pratio na televiziji i ono što sam radio sa svojim orkestrom. Malo po malo, videli smo se i postali prijatelji koji su poželeli da snime dobru pesmu. Eldin je "iskopao" u svom telefonu numeru koja je stajala osam godina. Mi smo to snimili i jako lepo je počela da putuje i nadamo se da će daleko stici - rekao je Sofronijević i dodao da je ponosan što je njihova pesma za kratko vreme osvojila publiku i našla se u trendingu slušanosti na popularnoj Jutjub platformi.

foto: Promo

Umetnici smatraju da "Đula" dolazi u pravo vreme, kada se vraćaju prave vrednosti, ljubav, ali i interes za onim starim lepim pesmama koje dugo traju i žive u srcima ljudi. Kako ovo nije komercijalna numera, ni sam Eldin ne može da sakrije iznenađenje što je za samo jedan dan od objavljivanja postigla veliki uspeh.

foto: Promo

- Vrlo je interesanto da u moru svega što je danas aktuelno i po difoltu ulazi u trending, da se pesma koja je po svojoj vokaciji jedna vrsta sevdalinke, starinska koja je pisana pre mnogo godina, da se tako izbori za visoku poziciju i to za kratko vreme. Ipak, draže mi je da kod ljudi u srcima bude u trendingu, da prepoznaju emociju i da probudi dobro, što smo i nas dvojica izmedu sebe osetili i da kao takvu energiju prenesemo i na publiku. Nadam se da će ostati dugo, jer ovakvim pesmama duže treba da se izbore sa trendovima - kaže Eldi, dok se Sofra nadovezuje:

- Imamo dobar ašov, kopamo dobro i brzo - rekao je kroz smeh.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs

Bonus video:

04:51 IVICA DAČIĆ SVAKI PUT SVE BOLJE PEVA, NEKA SAMO TAKO NASTAVI: Poznati harmonikaš ocenio vokalne sposobnosti predsednika Skupštine