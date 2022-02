RADIO KAO KONOBAR, PA SE PROSLAVIO NA ESTRADI: Pevač Zvezda Granda se povukao, dugo ga niste videli na sceni, sada mu je ovo AMIN!

Nove pesme kod Milana Dinčića Dinče godinama nema ni na vidiku, ali pevač se opravdava rečima da nema potrebe za eksponiranjem dok ne naiđe projekat sa kojim će moći ponosno da stane pred publiku i sedmu silu.

Pevač je istakao da se malo opustio.

foto: Damir Dervišagić

- Dugo nisam snimao, možda zato što imamo puno posla u ''Grand'' produkciji pa ono, opustiš se, znaš da ima posla i pitaš se šta će ti sad pesma. Ali eto, posla ovih godinu i po dana nije bilo, pare su se potrošile a spot i pesma koštaju dosta - rekao je pevač za Grand news.

Pored neverovatnog talenta ali i smisla za humor bilo je potrebno i nešto što će zaokružiti priču i po čemu će ga publika prepoznavati, a to je bio nadimak.

- Pitao me je kako me zovu, ja kažem Dinča, i on mi je rekao da se tako predstavljam jer će me tako upamtiti. Isti slučaj je bio i sa Slobodanom Batjarevićem Cobetom, rekao je Saša: ''To Cobe, to brate, to će svi da upamte'' - seća se Dinča.

foto: Printscreen

Zahvaljujući ''Zvezdama Granda'' ostavio je posao kojim se bavio do tada, te je nošenje ajncera zamenio mikrofonom, i život mu se potpuno promenio.

- Ja sam restorater po struci, radio sam kao konobar, nosio crne pantalone i belu košulju - iskreno kaže Dinča.

Kažu da se ljudima sa godinama prioriteti menjaju, pa je tako njegov trenutno samo porodica. Vreme koje provodi sa njima, kaže, niko ne može da nadomesti.

- Podizanje porodice je za mene amin. Deca lepo reaguju na mene na televiziji, Vukan zna dosta mojih pesama, zna i cele da ih otpeva. Jedino mu nije jasno kako sam i kod kuće i u emisiji kada me vidi - nasmejano kaže on.

foto: Printscreen/Grand

Kurir.rs/K.Đ/Grandonline

