LUKAS KONAČNO IZNEO SVOJ STAV: Ovako sad folker priča o homos*ksualcima, pohvalio Saru Jo, a sa Šerifovićkom se nikad nije družio!

Aca Lukas je pred svoj nastup na Pesmi za Evroviziju promenio stav o LGBT populaciji.

Folker je nekada bio protivnik "Parade ponosa" i ponavljao da gejevi ne smeju da usvajaju decu, a sada samo pozitivno priča o njima, piše Informer.

foto: Dragana Udovičić

Aca kaže da se čak i druži sa gejevima, koji su inače veliki fanovi Evrovizije.

- Nisam protiv gejeva, imam ih mnogo među prijateljima. Ne smeta mi ni kad stupaju u brakove, ma slobodno neka se žene! Međutim, nisam za to da usvajaju decu. Smatram da deca treba da imaju oca i majku, ali se trudim da i to prihvatim... Bude mi malo neprijatno kad u filmovima vidim dva muškarca kako se ljube, ali navići ću se i na to. Ne sviđaju mi se samo oni koji bi da šetaju goli po ulicama. Ni mi strejt ljudi ne paradiramo goli!

Verujete li u pobedu na Pesmi za Evroviziju?

- Spremam se za naše takmičenje, pa ako prođem, videćemo šta će dalje biti. Voleo bih da odem u Torino i pobedim, kao što je i Marija Šerifović u Helsinkiju. Imam jednu šansu i hoću da je iskoristim i da u Srbiju dovedem Evroviziju.

foto: Marina Lopičić

Da li ste u kontaktu sa Marijom? Da li joj se dopada vaša pesma?

- Nismo u kontaktu, nikad se nismo družili. Pričali smo dok sam bio u žiriju "Zvezda Granda ". Marija nema razloga da kaže da moja pesma ne valja.

- Natašu obožavam, ona mi je dobra drugarica, idem i na njene nastupe. Ne smeta mi što joj nisam favorit.

Šta se dešava između vas i Sare Jo? Čas je kudite, čas je hvalite.

- Pogrešio sam što se tiče te devojčice. Nisam znao ko je ona, ali sam se zainteresovao za nju i shvatio da se radi o talentovanoj devojci. Sad o njoj mogu da kažem sve najbolje. Baš je talentovana. Odlična joj je pesma, Nataša nije pogrešila kad je rekla da joj je ona favorit.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Informer