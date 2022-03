NE PRIZNAJEM DA SU MUŠKARCI PAMETNIJI I SPOSOBNIJI OD NAS Milica Pavlović o POLOŽAJU ŽENA i EVROVIZIJI, evo šta misli o KONSTRAKTI

Pevačica Milica Pavlović govorila je o položaju žena u društvu, Pesmi za Evroviziju '22, Konstrakti, Sari Jo i svom potencijalnom učešću na evropskom festivalu.

- Iskreno, iako žene u našoj zemlji imaju identična prava kao muškarci, moram da priznam da se ipak da primetiti da smo u lošijem položaju u odnosu na njih. Kako u javnoj, tako i u privatnoj sferi. Izložene smo diskriminaciji i nekako još uvek postoji taj neki urezani stav da su muškarci jači, pametniji, sposobniji na mnogim poljima od nas žena. A to apsolutno nije istina. Ne mogu da kažem da ne primećujem određene pomake kada je tretiranje žena u pitanju, ali mislim da moramo još dosta da radimo na tome da dokažemo da je rodna diskriminacija potpuno neosnovana i da i žene mogu da budu jednako uspešne kao muškarci na svim životnim poljima - rekla je Milica za Telegraf Jetset.

Drage moje, iako nam nije neophodan 8. mart da bismo bile svesne i sigurne da smo posebne i da zaslužujemo da budemo tretirane kao boginje, srećan nam naš dan! Dovoljno smo snažne da menjamo svet i zato budite hrabre da radite ono što mislite, želite i osećate! Volim vas i navijam za sve nas - poručila je Milica svim ženama za 8. mart.

Pre nekoliko dana je održana "Pesma za Evroviziju '22" i potpuno neočekivano je trijumfovala Konstrakta sa veoma specifičnom pesmom i nastupom. Kakvi su tvoji utisci?

- Moram da priznam da je pesma za Evroviziju ove godine izgledala zaista dobro, pohvale za ekipu RTS-a koja je radila na realizaciji kompletnog izbora. Kada je reč o Konstrakti, priznajem da sam i ja pala pod uticaj oduševljenja kompletne nacije. Sama pesma i nastup su veoma specifični, privlače i drže pažnju, ali ono što je još važnije – nose neverovatno snažnu poruku.

- Bezbroj puta sam do sada preslušala pesmu i svaki put otkrijem neku novu poruku u njoj, ali sama ta suština „zdravo telo, zdrav izgled, ali šta je sa umom, emocijama, glavom...“ mi je genijalna. Verujem da će Evropa prepoznati kvalitet našeg predstavnika i verujem u dobre rezultate.

- Da, Sara Jo je bila zaista odlična. Dopala mi se njena pesma, uložila je kompletnu sebe u pesmu, zatim i u prezentaciju i ako neko odlično zna koliko je truda, rada, energije, snage, talenta, nerviranja i novca uloženo u tri minuta njenog predstavljanja, onda sam to ja. Stvarno sam imala utisak da je ovo Sarina prilika i da bi ona bila odličan predstavnik naše zemlje u Italiji. Posebno mi je drago što Sara spada u grupu izvođača koji su „na mojoj strani“, odnosno, daju sve od sebe i svoj maksimum u svakom segmentu kako bi publika bila zadovoljna, a to je na našoj muzičkoj sceni prava retkost.

- Mogu na prst jedne ruke da nabrojim izvođače koji se trude do te mere i važnije im je zadovoljstvo publike u odnosu na neku vrstu profita. Mimo toga, Sara je privatno draga i dobra devojka, a takvi ljudi zaslužuju poštovanje.

- Ja sam veliki fan Evrovizije i svakako da imam želju da predstavljam našu zemlju na tom takmičenju. No, verujem da će se to desiti u pravom momentu. Ja sam nedavno rekla da u fioci imam jednu pesmu i kompletan koncept koji ljubomorno čuvam upravo za to takmičenje već nekoliko godina. Dakle, razmišljala sam o tome i sigurno da bih se potrudila maksimalno po svakom mogućem pitanju da našu zemlju predstavim u najboljem svetlu. Za sada, nekako nikako da se slože sve kockice da se moj put poklopi sa Evrovizijom, ali verujem da će se i to desiti u nekom momentu. A ja ću taj momenat sačekati veoma spremna.

