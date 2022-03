PEVAČICA DOŽIVELA STRAVIČNU TRAGEDIJU: Posle smrti deteta ostaje samo da sebi prekrati muke, ali i za to treba hrabrosti

Smrt sina Beti Đorđević stravično je teško podnela i još ne ume da se nosi sa tim gubitkom.

Iznenadna smrt sina Beti Đorđević, Branislava Đorđevića, zavila je u crno poznatu pevačicu, koja uprkos tome što od njega ima unuke Kristinu i Vladana još ne može da pronađe emotivno okrepljenje. Jedinac dive domaće džez muzike preminuo je u 47. godini od infrakta, što je Beti bio najveći udarac nakon upokojenja supruga Slobodana Boba Đorđevića, od kojeg se neposredno pred smrt razvela.

Nastupile su godine bola i teških trenutaka za džez umetnicu, koje je ona svojevremeno pristala da podeli sa magazinom Story.

- Nema tu šta mnogo lepo da se kaže. Tuga, jad i beda. Izgubila sam sina i veoma sam nesrećna. Dođe neko snimanje ili nastup pa mi pomalo skrenu pažnju. Inače, mnogo mi je teško. Jedino čovek na silu može sebi da prekrati muke, ali i za to treba hrabrosti. Ni muzika me više ne raduje kako je nekada. Moj sin je bio veoma talentovan i zajedno smo slušali numere. Sada ni to više ne radim, ne sluša mi se ništa. Pitaju me, ovde u Ugrinovcima gde živim, da li imam kompjuter, pa otkud mi je do toga, jesu li oni normalni? Kažu onda: Pa kako vi funkcionišete? Moj odgovor je – nikako - kazala je tada Beti.

Utehu svih ovih godina ona je pokušala da pronađe u snaji Snežani i unucima, mada i oni imaju svako svoj život i ne želi da im smeta.

- Unuci su završili neke škole i rade. Ja sam bila za to da se oni malo dalje školuju, ali to niti može niti treba da se radi na silu. Svako ima svoj život. Ja sam znate nekako u životu uvek bila sama - poručila je pevačica koja je nedavno posle dužeg vremena održala spektakularan koncert u Beogradu povodom 50 godina karijere.

