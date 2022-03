SANJA JAKŠIĆ SE BORI ZA LGBT POPULACIJU! Želim brak sa svojom devojkom i boriću se za nas!

Sanja Jakšić ušla je u top pet učesnika rijalitija "Bar", ali je prva ispala i nije stigla do superfinala. Kako kaže, to joj je jako teško palo s obzirom na to da se dosta trudila i svojim angažmanom doprinela šouu, ali kaže da je po izlasku dobila puno poslovnih ponuda.

- Iskreno, bilo mi je jako krivo što sam ispala u finalu, što nisam stigla do superfinala. Smatram da sam zaslužila da budem deo superfinala. Ali, okej sam.

Da li se učešće u rijalitiju isplatilo? Ima li ponuda za posao?

- Dosta ponuda sam dobila i na tome ću raditi od ponedeljka, kada se vratim na posao. Još uvek sam na turneji Šabac - Valjevo - Beograd, viđam se sa društvo koje nisam videla tri mesecima.

Koji je dalji plan? Vraćaš se u Valjevo ili ostaješ u Beogradu?

- Ne vraćam se tamo, idem samo na jedan dan da se vidim sa mojima i vraćam se za Beograd. Otkazala sam stari stan ovde, spavam trenutno kod drugara, a uskoro ulazim u novi stan.

A šta je s tvojom devojkom Tamarom?

- Baš sada idem kod nje u Šabac. Da se volimo... I ona se seli uskoro u Beograd, da završi otkazni rok tamo i počinjemo da živimo zajedno. Mislim da nije prebrzo. Zajedno smo mesec i po dana, zašto bismo plaćale stanove, kada možemo da budemo zajedno?

Ko će da kuva i obavlja kućne poslove?

- Ja, naravno! Uvek sam zadužena za kućne poslove, vodim računa o svemu, samo sudove ne perem, to ne mogu. Kupiću plastično posuđe, pa ćemo ga bacati.

Da li veruješ u brak i da li bi, ukoliko se donese zakon o istopolnim brakovima, stupila u isti?

- Volela bih da se dozvole naši brakovi i radiću na tome. Iskoristiću svojih pet minuta slave da pokrenem tu temu što se tiče LGBT populacije. Naravno da verujem i u brak i u zajednički život.

Da li bi volela da imaš decu?

- Volela bih da baš ja da rodim dete. Zamisli ovako blesavo dete kao ja. Lepo na mene (smeh).

Pre rijalitija si bila u vezi sa udatom devojkom. Šta je sa njom?

- Vratila se mužu. Podnela sam to sjajno. Inače, javila mi se prilikom izlaska. Rekla je da ju je preseklo u stomaku kada sam joj odgovorila. Vratile su joj se emocije. Kod mene nisu, ja sam hladnokrvna prema njoj. Smatram da nije trebalo da se vrati mužu. Ako je stavila tačku na nešto, to je to. Mada ja razumem, ima i decu, sve to...

Zar nisi rekla da je sa udatim ženama lakše?

- Dosta lakše, jer onda ti se ne nakače na grbaču, nemaš obavezu, nego si slobodna. Ako se zaljubim, onda se ona razvede.

S kim iz Bara ostaješ u kontaktu?

- Sa Ivanom, Kristinom, Dejanom, Lukom, Ksenijom... Sa svima sam u suštini dobra. Sa Sofijom Unom ne... U početku je bila simpatična, dok nisam shvatila kakav je idiot.

S kojom učesnicom iz rijalitija bi bila?

- Ni sa jednom. Da mi se bilo koja dopala, verovatno bih pokušala nešto. Ali nijedna ni fizički, ni u glavi nisu moj tip.

Šta misliš o pobedniku Darku?

- Uh... Želim mu sve najbolje.

Imala si nesuglasice s menadžerom Nenadom najviše zbog alkohola. Da li misliš da imaš problem?

- Mislim da nemam, jer ja to napolju odlično umem da nosim. Napolju ne ločem, već sedim sa svojim društvom, pijuckam, što je skroz okej. Ne napijam se. U rijalitiju je to drugačije, pogotovo kada ti neko zabrani.

Da li bi opet ušla u rijaliti?

- Rođena sam za rijaliti i ušla bih ponovo. Sledećeg puta me očekujte kao menadžera bara.

