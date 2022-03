BUKTI RAT NA ESTRADI! Saška Karan URNISALA pevačicu, usledio BRUTALAN ODGOVOR! Marina Visković joj nije ostala dužna! LETI PERJE

Pevačica i rijaliti učesnica Saška Karan uputila je niz uvreda na račun pevačice Marine Visković, a sada joj je Viskovićeva odgovorila.

foto: Nemanja Nikolić, Sonja Spasić

Naime, Saška je na svom Instagram nalogu poručila Viskovićevoj:

- Ne sviđa mi se tvoja nova pesma, a da je nisam ni čula. Marina Visković uradila zube! Sestro snimi i neki hit. Priča da ima 4 albuma, pa toliko nema ni Tanja Savić, a veća je zvezda od tebe - napisala je Saška Karan.

foto: Printscreen/Instagram

Marina je na svom Instagram nalogu uzvratila Saški na komentare:

foto: Printskrin/Instagram

- Gospođo i ne možete da čujete moje pesme, prvo nisu za vaš uzrast, a drugo zatvoreni ste u rijalitiju više od 5 godina. Nastavite tamo da se pljujete pljuvačkom, a mene pustite da blistam svojim holivudskim osmehom. Šteta, baš ste mi bili simpatični kada terate đavole - napisala je Marina i nastavila:

foto: Printskrin/Instagram

- Ovako niti se opterećujem niti me zanima šta ko misli, bitni ili nebitni ljudi. Svaku svoju kapljicu znoja cenim i neću dozvoliti da se bilo ko sprda sa tim. Inače, malo me to sve i zabavlja, ali me ne pogađa uopšte, tako da ne sekirajte se, zezam se - zaključila je Viskovićeva.

Da li će joj Saška uzvratiti na ove reči, pokazaće vreme.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/S.M.

