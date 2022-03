JELENA KARLEUŠA DIGLA FRKU ZBOG HUMANITARNE POMOĆI: Odbijam da poverujem da su spremni BEBI da naplate 2.500.000 DOLARA za LEK!

Pevačica Jelena Karleuša podelila je na Instagram profilu objavu u kojoj želi da dečak Vukan Stojiljković, koji boluje od genralizovane sabosti mišića, što pre dobije odgovarajuću terapiju, a takođe je istakla da ne može da veruje da lek košta čak 2.500.000 dolara.

Jelena je podelila sliku u kojoj se vidi da je poslala nekoliko poruka za Vukanovo izlečenje, a odmah zatim je napisala i komentar.

- Odbijam da poverujem da je čovek čoveku u stanju da naplati lek 2.500.000 dolara. I to ne čovek čoveku, nego doktor bebi. Za bebin život! Na kakvoj mi to planeti živimo? Zar je to ono do čega je čovelanstvo došlo? Ko je stavio cenu na taj lek? Lek koji se daje samo bebama. Kako smo to kao ljudska rasa dozvolili? Ovaj lek mora da bude besplatan - napisala je Karleuša na Instagramu.

Mali Vukan Stojiljković ima sedam meseci i deseta je beba za koju se cela Srbija bori da dobije najskuplji lek na svetu. Trudnoća i porođaj su protekli uredno, na rođenju je dobio ocenu devet. Ipak, ispostavilo se da boluje od spinalne mišićne atrofije.

Zbog slabosti trbušnih mišića, kad je imao dva meseca operisana mu je preponska kila. Do trećeg meseca života izgledao je kao sva druga zdrava deca tog uzrasta. Međutim nakon toga Vukan je postepeno prestao da pomera nogice i počela je da se javlja generalizovana slabost mišića.

Nakon mnogobrojnih pregleda i analiza, stigli su zastrašujući rezultati. Nažalost, Vukanu je uspostavljena dijagnoza SMA tip 1. Reč je o neuromišićnoj bolesti, teškoj i progresivnoj, koja može da ima i smrtni ishod. Bolest se manifestuje progresivnom atrofijom mišića i gubitkom životnih funkcija, kao što su hodanje, varenje, gutanje i disanje.

Da i Vukan pobedi SMA! Budimo humani!

Pomozimo Vukanu!

Slanjem SMS poruke: Upišimo 1239 i pošaljimo SMS na 3030

Slanjem SMS poruke iz Švajcarske: Upišimo human1239 i pošaljimo SMS na 455

Uplatom na dinarski račun: 160-6000001381533-66

Uplatom na devizni račun: 160600000138150165

IBAN: RS35160600000138150165

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Kurir.rs/S.M.

