ONI SU ZABRANILI DA SE PEVAJU NJIHOVE PESME! Cane među prvima LUPIO RAMPU, a pevač šokirao tvrdnjama: Neki uzimaju i do 1.000 €!

Hitovi najvećih muzičkih zvezda kao što su Ceca Ražnatović, Zdravko Čolić, Šaban Šaulić, Dragana Mirković, Aca Lukas, ali i mnogih drugih čije se pesme pevaju na privatnim proslavama, ubuduće neće moći da se izvode bez dozvole i plaćenih izvođačkih i autorskih prava!

Član žirija “Zvezda Granda” Đorđe David nedavno je istakao da su pojedini pevači i njihove porodice zabranili da se izvode njihove numere u takmičenju, a da neki čak traže i 1.000 evra da bi dali dozvolu.

- Radio sam sa klincima dosta u prethodnom periodu. Doživeli smo blage šokove, jer postoje neki autori koji su idoli generacijama, a koji su napravili zabranu emitovanja njihovih pesama ovde na “Grandu”. Klinci sa jako puno ljubavi odabire te pesme, baš njihove i onda kad dođeš u situaciju da taj neko traži 1.000 evra po pesmi, da bi se njegova pesma izvela ovde na takmičenju onda je to šamar. Potrudiću se da sve te ljude apostrofiram klincima da jednostavno znaju kakve su te moje kolege. Strašno sam uvređen i povređen - razočarano je rekao David nedavno.

Đorđe nije želeo da ispadne da priča u prazno pa je otkrio ko su kolege čije pesme su zabranjene.

- Reći ću dva imena koja su napravila totalnu zabranu, prvo ime je porodica pokojnog velikana Đorđa Balaševića koja ne dozvoljava da se Đoletove pesme izvode, a drugo ime je Cane koji nipošto ne dozvoljava da se njegove numere izvode ni za kakvu cenu. Neki traže hiljadu i po evra po kompoziciji, otkriva član žirija.

Među prvima koji su povukli potez zabrane pevanja njihovih pesama na proslavama ili drugim nastupima bili su Balaševići i Zoran Kostić Cane, frontmen Partibrejkersa.

Inače, nakon što je PR tim Ivana Milinkovića izdao javno saopštenje u kojem se navodi da mu je Zoran Dašić zabranio da na svojim nastupima u solo karijeri izvodi pesme grupe Legende, u kojoj je proveo tri decenije, osnivač grupe razočarao se u nekadašnjeg kolegu.

Kako je rekao svojevremeno za Kurir, Daša je šokiran time što je pevač sam hteo da peva modernije pesme, a sada, po njegovom mišljenju, traži senzaciju bez potrebe.

- Prvo, smešno mi je da on pokušava da gradi svoju karijeru uništavanjem grupe i ljudi koji su mu dali sve u životu. Pretpostavljam da mu je to neki marketinški potez da se malo ustalasa javnost za njegove solo projekte. Čemu tolika galama kad je on to obaveštenje dobio pre skoro četiri meseca?! - pita se Daša i nastavlja:

- Kada sam pročitao u novinama da je napustio grupu, onda je logično i ovo što piše. Uobičajena je praksa na estradi da pevači nemaju prava da javno izvode pesme grupe koju su napustili, kao u slučaju Bregovića i Bebeka u vezi s pesmama Bijelog dugmeta, Nevernih beba i njihovih vokala, Čede Čvorka i pevačica koje su pevale u grupi Luna... Ako vozač GSP da otkaz, onda ne nosi autobus sa sobom. Sam je rekao da ga ne interesuje da peva naše pesme i da je željan da peva nešto potpuno novo. Čekaj, zašto se onda vraća na staro sad?! Ni on, a ni ja ne možemo da zabranimo da se emituju pesme s njegovim glasom. To nije naše vlasništvo, ali ćemo stare pesme snimiti s novim pevačem. Kao što je Ivan prepevao pesme od pevača pre njega, tako će novi prepevati pesme koje je on snimio.

Živorad Žika Ajdačić iz Udruženja scenskih umetnika da to sve liči na rijaliti. - Moj stav je uvek bio jedinstven, sve što se radi s konca i konopca je loše. To više liči na rijaliti! Pre svega izgubljena je nit pravog stvaralaštva. Nema dobrih pesama, kompozicija, dosta se radi korišćenjem drugih autora, bez odvajanja šta je autorsko pravo, a šta nije. E sad, što se toga tiče, radi se o tome da su lični autori došli do zaključka da mogu da zabrane izvođenje svojih dela. Ako se te pesme izvode bilo gde, oni se boduju i autor ima nadoknadu. Sokoj u svim mestima ima svoje predstavnike i muzičari su dužni da prijave šta pevaju. Ne treba autor da da saglasnost jer je to javno izvođenje. Zakonom ne može da se prati izvođenje dela u kafani. U Francuskoj ti si dužan da dostaviš melodiju i plaćaju se autorka prava - navodi Ajdačić, koji je i predsednik Upravnog odbora organizacija za zaštitu prava izvođača.

