LJUBAV PLANULA U CRNOJ GORI, TRAJALA 16 GODINA, DOBILI DVOJE DECE, PA SE RAZVELI: Svetozar je ovako pričao o braku sa Jelenom!

Posle 16 godina zajedničkog života, istaknuti dramski umetnici Jelena Đokić (44) i Svetozar Cvetković (63) odlučili su da stave tačku na svoj brak.

Uradili su to gospodski i dostojanstveno, onako kako se to čini u građanskim porodicama s mnogo integriteta, u kojima se tuge, sreće i problemi ne iznose na ulicu. Ostali su u prijateljskim odnosima, i to ne samo bog zajedničke dece, ćerke Klare i sina Luke, veé prevashodno zato što su zajedno dugo putovali i doživeli mnostvo nezaboravnih momenata.

Kako se radi o diskretnim umetnicima, očekivano je što se nisu oglašavali povodom razlaza. Kad su pozvali Svetozara, on je sve ljubazno obavestio da je u gužvi jer ima tri snimajuća dana zaredom i da zatim putuje u Njujork sa predstavom "Balkan Bordelo". Jelenina i Svetozarova ljubavna priča započela je na crnogorskom primorju tokom zajedničkog rada na predstavi u Budva grad teatru. Tako su se pre toga poznavali samo iz viđenja, i nekoliko puta bili u istom društvu, do tada nisu intenzivno razgovarali. Ostavili su snažan utisak jedno na drugo.

Nastavili su dase druže posle povratka u Beograd i tada se rodila ljubav. Venčali su se 2006. i dobili cerku Klaru, koja se pojavila u serijama "Zigosani u reketu" i "Žmurke", kao i u filmu "Volja sinovljeva", a zatim i sina Luku. Dok se mesecima borio s bolešću, Svetozar je pokazivao snažan duh i volju, u čemu mu je svakako pomagala misao da se ne bori samo za sebe već i za porodicu. Dubinski, suštinski vezan za Jelenu i decu, glumac je s merom, a istovremeno i emotivno, govorio šta oseća prema njima.

- Nemam neki recept, i ne mislim da postoji, imam ja vise sreće nego pameti. Jelena je divna, kad je vidim na sceni, odseku mi se noge, kod kuće pomislim: ' "Ovo je naša kuća, prilično ludo? - odgovorio je Svetozar na pitanje da li je lakše održati brak sa nekim ko se bavi istim poslom. Na teme šta mu je najvažnije u vaspitavanju dece i ko je stroži roditelj, Jelena ili on, bio je konkretan:

- Ne znam šta je danas najvažnije, valjda da budu i ostanu svoji. Moji roditelji brata i mene ni u čemu nikada nisu sprečavali, pa smo pronašli svoj put, on svakako pravi, a ja svakako proizvoljni, a ipak ispunjujući, bar sa duhovne strane. Neka moja deca imaju tu slobodu, ja bih bio zadovoljan. Jelena je super!

