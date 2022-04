GLUMAČKE ZVEZDE NA OKUPU: Janketić najbliži ulozi Lukasa, Sonju igra Teodora Bjelica, a evo koga produkcija želi kao ACINU MAJKU

Pripreme za film i seriju "Kafana na Balkanu" o životu Ace Lukasa privode se kraju, a produkcija vrši poslednje kastinge za izbor glumaca. Kako je najavljeno, na ovom projektu biće angažovano desetak jakih imena, a kako sada stvari stoje, u ovoj priči bi trebalo da se, između ostalih, pojave i Marko Janketić, Anica Dobra, Andrija Kuzmanović i Teodora Bjelica.

Prvi kadrovi, kako najavljuje produkcija, biće snimljeni na spektakularnom koncertu koji će Aca Lukas održati 14. aprila u Beogradu, u Kombank areni. Inače, otkako se u medijima pojavila vest da je u pripremi snimanje ovog TV ostvarenja, počelo je i licitiranje sa imenima, to jest izborom glumaca koji će tumačiti uloge u seriji i filmu.

Kako Kurir saznaje od izvora bliskog produkciji, ekipa ovog ostvarenja sve je bliža odluci i konačnom dogovoru o angažmanu s nekim glumačkim zvezdama.

Kako sada stvari stoje, Lukasu bi trebalo da se ispuni želja i da ga u seriji o njegovom životu tumači Marko Janketić. Pevač je javno isticao da je sin legendarnog Miše Janketića njegov izbor.

- Gledao sam Marka u nekoliko serija i zaključio sam da je odličan. Može da glumi sve žanrove, od Nirvane do Silvane. Još nisam razgovarao s njim, ali mislim da bi on najbolje predstavio moj život. Ne znam da li će pristati i kako će teći pregovori, ali momak je sjajan i mislim da bi me odlično odigrao - rekao je Aca pre dvadesetak dana.

Lukasovu majku Vidosavu trebalo bi da igra proslavljena srpska glumica Anica Dobra. Naš izvor dalje navodi da bi folkerovu bivšu suprugu Sonju trebalo da dočara atraktivna Teodora Bjelica, a menadžera i producenta Sašu Mirkovića Andrija Kuzmanović.

Pozvali smo Lukasa za komentar, ali je njegov broj telefona bio nedostupan, dok Saša Mirković nije želeo da priča o konkretnim imenima, ali je donekle potvrdio naša saznanja.

- Imali smo pretkasting za glumce i recimo da su vam informacije dobre, samo ne znam odakle cure. Ima tu još puno odličnih glumaca, ali neću da vam otkrivam sva imena, moraćete više da se potrudite. Pripreme za snimanje kreću krajem maja i početkom juna, a na koncertu u Areni ćemo snimati neke scene s publikom - rekao nam je Mirković.

