KULJIĆ IZ STANA IZBACIO STVARI KOJE GA PODSEĆAJU NA ANASTASIJU? Nekad ljubavno gnezdo, sad MOMAČKA GAJBA, evo s kim je tu! (FOTO)

Znatiželjno se među publikom i fanovima pevačice Anastasije Ražnatović proteklih nedelja raspravljalo na temu kako izgleda dom Đorđa Kuljića posle raskida sa njom.

Da li se išta značajno promenilo otkako je pevačica spakovala kofere i svoju imovinu vratila u vilu u Ljutice Bogdana, da li je budući da je to sada isključivo momački stan, a ne ljubavno gnezdo nešto u njemu on renovirao, ili je možda samo iz ramova za slike momenatalno sklonio fotografije na kojima pozira sa bivšom izabranicom. Pitanja i potpitanja vezana za raskid pevačice i biznismena i to u kakvom je stanju ostao stan, nakon što se ona iselila, nizala su se svakodnevno, a donedavno niko na njih nije imao odgovor.

Slučajni postupak tenisera Filipa Krajinovića, rešio je tu dilemu. Naime, poznati sportista, koji je inače odličan prijatelj bivših emotivnih partnera, na "Instagram" profilu objavio je fotografiju na kojoj se jasno vidi kako izgleda dom Đorđa Kuljića posle raskida.

Velika bež - braon garnitura i crni drveni sto krase dnevni boravak biznismena, koji je, kako se jasno vidi, okupio prijatelje sportiste, piše Story.rs.

Osim etisona prosutog po čitavom podu i pufnastih dekorativnih jastuka ništa ne govori da je donedavno tu bila ženska ruka. Očigledno je da se Đorđe oslobodio svih stvari koje mu bude uspomenu na Anastasiju, te je ljubavno gnezo s namerom pretvorio u sterilni momački stan.

Podsetimo, Anastasija je već duže od mesec dana uživa u novoj ljubavi sa fudbalerom Sevilje Nemanjom Gudeljem.

