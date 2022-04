ŠOK INTERVJU ĐORĐA DAVIDA! Roker opleo po ŽIRIJU Zvezda Granda, jedno zamerio Acu Lukasu, a tek šta je rekao o Jeleni Karleuši

Đorđe David objašnjava šta se promenilo na muzičkoj sceni od kada je on u Zvezdama Granda, dotakao se i kolega iz žirija. Kako ti se čini Konstrakta?

– Ja se plašim da je ovo što se medijski radi Konstrakti na nivou Evrope varijanta koja će izazvati kontraefekat. Isto tako smatra da je agresivni marketing već izazvao kontraefekat kod Sare Jo.

Misliš pre samog takmičenja?

– Tako je, tako je… Daj Bože da Konstrakta zauzme drugo mesto. Mislim da se sve to radi tendenciozno da bi se sve svelo na jeftiniji efekat. Smatram da je ipak trebalo sve to držati koliko je to, naravno, moguće, u domenu polutajne jer je to kao intriga najviše i zainteresovalo Evropu koja se sprema za Torino. Davanje na uvid svega onoga što je Konstrakta i što ona sa sobom nosi izaziva pojeftinjenje i degradaciju cele priče. Sve to je, zapravo, pripremanje terena za pobedu nekog drugog, pod uslovom da se uopšte računalo na neki visok plasman Konstrakte.

Konstrakta priča na bugarskom

Da li je Konstrakta, koja definitivno nije bila poznata velikoj većini publike, negde pobedila zahvaljujući tvom radu i zalaganju za rok muziku od kada si u žiriju Zvezda Granda?

– Mene svo gaze od kada sam u žiriju. A to su lažni rokeri koji rok ne shvataju kako treba. Za njih je rok smrdljiv pazuh, masna kosa, karijes… Ja sam imao priliku da kao klinac vidim svetske zvezde koje su diktirale trendove koji su i danas aktuelni. Oni su u spotovima imali najbolje ribe, frajere, aranžmane, balade, tekstove… Političari su širom sveta koristili rok ideologiju za sopstveni marketing i tako su se najbolje približavali narodu.

Lukas je bio potencijalni kandidat za Pesmu Evrovizije, kako ti se on čini u toj priči?

– Mislim da mu to nije trebalo. Lukas nije zvezda klubova po Beogradu ili Srbiji, on je velika srpska zvezda, pa je zatim Aca velika balkanska zvezda, a pod tim ne mislim samo na eks Ju republike. Tu je i Bugarska, Grčka, Rumunija… Da ne govorim o dijaspori koje ima širom sveta… Šta će Lukasu koji je tolika zvezda da se takmiči na Izboru za Pesmu Evrovizije?!

Šta se desilo da on na to pristane?

– Ne znam, ali mislim da mu sve to nije trebalo. Da je malo manja zvezda, to bi za njega bio ozbiljan autogol. Srećom, Aca se odavno izgradio, pa ga ovo neće mnogo koštati. Što pre prekine priču o tome, bolje po njega! On je negde i najveći na ovim prostorima i onda s tim u vezi postavlja se pitanje šta će njemu da se prepire i prepucava oko glasanja, nepravilnosti i svega ostalog oko te zbrke. Znam da je firma koja je zadužena za prebrojavanje glasova odradila posao kako treba. Tvrdim da je sve regularno i da tu nema mesta malverzacijama, ta firma je poštovana i u svetu. Njima to ne pada na pamet niti im je to potrebno. To je kao da ja sad počnem da pevam narodnjake za pare, to mogu da radim samo iz zezanja. Neke stvari se ne rade ni za pare, kod mene toga nema.

Đorđe David opleo po Bekuti i Bosancu!

Ponovo je na tapetu pitanje stajlinga pojedinih takmičarki u Zvezdama Granda, jedna je čak rešila da se povuče. Šta se tu dešava i čemu ta drama?

– Tu imamo dvostruke aršine… Svi oni u žiriju su ćutali kada je Jelena Karleuša dolazila maltene gola na snimanja, pa onda ni moralistima sa društvenih mreža to nije smetalo. Ali OK, Jelena je regionalna zvezda, pa kao OK, nema veze. Ali tu je Niki Minaž, Dua Lipa, Ledi Gaga, Madona, Serena Grande i svi otkidaju na njih kako god da se pojave. I sada u ovom slučaju koji smo imali sa mojom kandidatkinjom Anastasijom Ićurup niko da pomene njih, nego pominju Adel koja se sama sebi smučila kao debela spodoba i otišla na dijetu posle sto godina samoće. E sad se ti lažni licemeri kače na to jer je to rekla Ana Bekuta ili Dragan Stojković Bosanac.

Njih dvoje su baš zakuvali tu priču?

– Ma da, pa ta Ana je imala periode u karijeri gde je bila i te kako razodevena!

Sporni stajlnig takmičarke Anastasije Ićurup nije bio nešto što dosad nismo videli na sceni Granda, da li je ova kritika koja je kandidatkinju navela da se povuče možda neki atak na tebe ili je Anu zaista pregazilo vreme?

– To da je vreme pregazilo, stojim iza toga, a da li ima nešto protiv mene, nemam pojma, pokazaće vreme, ja lično protiv nje nemam ništa. Rekao sam joj kada smo razgovarali na temu Mrke da sam tu za nju u po dana i po noći i da uvek može na mene da računa. To je krajnje ljudski i očekivano, ali ne mogu da ne poludim oko ovih situacija, pritom znam koliko se devojka unela u sve to i koliko je to skupo. Cela priča inače simbolično prati nastup. Dakle, ništa to što je ona nosila nije tek tako nabacano.

Da li ostaješ u žiriju i u narednoj sezoni?

– Nakon svake sezone mi se samo pozdravimo i ode svako na svoju stranu. Radimo i borimo se za nastupe. Trenutno sa Tonijem radim na izradi spota za obradu pesme Par godina za nas od EKV-a. Smatram da te pesme treba sačuvati i ostaviti klincima u amanet jer ta muzika predstavlja istoriju.

Na početku razgovora si mi rekao da osim Caneta imate zabranu i za izvođenje EKV numera, ko je njih zabranio?

– Postoje advokati koji se time bave, Cane ne dozvoljava da se izvode njegove pesme, porodica Đorđa Balaševića takođe ne daje prava na izvođenje Đoletovih pesama. I to je pravno u redu, zakon im to odobrava, ali me zanima odakle im pravo da brane da se izvodi muzika, da li su oni svesni da tim stavom pospešuju urušavanje kulture u Srbiji. Moram da naglasim da Grand produkcija uredno plaća sve obaveze oko prava za svaku pesmu koja se izvodi u takmičenju. I onda ja moram da kažem nekom klincu da ne sme da peva Balaševića jer je to zabranila njegova porodica ili Caneta… Meni je to nedopustivo, a ostale moje kolege iz Makedonije, Hrvatske, Crne Gore, nebitno ko je to konkretno, zovu i nude svoje pesme jer su svesni koliko to znači za očuvanje muzike.

I Šaran mi se žalio na istu problematiku?

– Šaran je ozbiljan genije koji se na jedinstven način sprda sa sistemom. Alal mu vera, meni je trebalo dugo da shvatim kako ona džara po ljudskim mozgovima i izvlači suštinu.

Već ste na kraju sezone, kako ti se čini Ceca kao žiri i mentor?

– Ja sam na samom početku bio neko ko je dosta gazio po Jeleni, a onda sam se pojavio u žiriju i ona mi je prostrla crveni tepih na takav način da me bilo sramota. A kad su rekli da dolazi Ceca, plašili smo se kako će sve to izgledati posle ove lujke. Mislio sam da ona kod mene ne može ni u ludilu da prođe i o tome sam i javno govorio, a onda ona dođe i za tri minuta napravi ludilo, pa se osetiš kao magarac. Ulazi ona, kaže dobar dan, pruža ruku i pita jel imam Instagram, ja kažem imam, pa smo se onda zapratili. Onda smo razmenili brojeve da možemo da komuniciramo, na to Marija dobacuje da imamo i viber grupu, Ceca se okreće pita o grupi, kaže Saši da je ubaci, Marija se zeza i dobacuje da je ona administrator. Rečju, jedna takva zvezda ponaša se kao deo benda i odlično se snalazi i sve nas uvažava. Išli smo i na varijantu da je provociramo, ali je žena toliko inteligentna i pravo joj je mesto u zverinjaku. Ne da Popović nije pogrešio, nego je ponovo pokazao da je majstor za ovaj posao. I onda ta žena ode na Maldive, ja joj pišem Jao ala ti je lepo, pri tom ne očekujem da se odazove, a ona kaže Jok tebi je, kreće najnormalnije u komunikaciju. Zbog toga ako me pitate Jeca ili Ceca, kažem Ceca jer je Jelena uvek imala potrebu da pokaže da je ona nešto, ne znam non pasaran..

Jelena te je blokirala kada je otišla iz žirija?

– Ma dobro, Jelena je još uvek nezrela i OK, svi imamo pravo i na neke nezrelosti i na kaprice, ali ona je neko s kim sam ja jeo mnogo leba i iskreno joj hvala na saradnji. A to su njene odluke i to je regularno, ona je urednik svog Instagrama, a ja svog. Ona blokira koga misli da treba, kao i ja što blokiram one koje smatram da su za blok. E sad, ja njoj ne mislim ništa loše, a blokiram one koji mi misle loše, a ako ona misli da joj ja želim nešto loše, onda je ona u problemu, ali svakako joj mislim sve najbolje i da joj se album proda u sto miliona primeraka. Sa druge strane, Ceca je veliki brat i drago mi je što mi se pod stare dane desilo toliko kvalitetnih stvari. Šansa da dođem u Grand u 54. godini, razbio sam predrasude o nekim ljudima, jer upravo su Jelena i naročito Ceca dokazi da sam grešio. Ona je nenormalno velika zvezda, a normalna osoba. Sramota me je što sam bio kao ovi koji sada mene pljuju.

