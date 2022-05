RETKO DELI PORODIČNE FOTKE: Serej Ćetković sa ženom i ćerkama otišao iz Srbije, uživaju OVDE! (FOTO)

Brak pevača Sergeja Ćetkovića i njegove supruge Kristine već godinama važi za jedan od najskladnijih na javnoj sceni.

Njih dvoje sada su pokazali koliko se vole. Pevač i njegova supruga imaju dve ćerke, Lolu i Milu, te godinama ne dozvoljavaju nikome da naruši njihovu porodičnu idilu.

Naime, na društvenim mrežama osvanula je fotografija pevača i njegove supruge, sa romantičnog puta u Parizu. Njih dvoje uživali su u čarima grada i to pokazali na Instagramu.

Sergej je jednom prilikom otkrio da je suprugu više puta zaprosio, na njihovu godišnjicu.

foto: Printscreen/Instagram

- Volim da pravim neobična iznenađenja iako me ona danima moli da to ne radim. U sekundi smislim šta bi to moglo da bude. Prošle godine u Italiji, na večeri u restoranu, još jednom sam je zaprosio. Orkestar je svirao za nas, a svi prisutni su aplaudirali. Rekla je: "Da!" - ispričao je Ćetković svojevremeno za "Story" .

foto: Ana Paunković

