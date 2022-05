BREGA IZNAJMLJUJE VILE ZA FILMOVE I ŽURKE: Dnevno zaradi i do 3.000 evra, a tu se snimaju mnoge hit SERIJE! SVE VREDI 35 MILIONA

Goran Bregović se nedavno vratio u filmski biznis, a njegove kuće na Senjaku omiljene su lokacije za snimanje domaćih filmova i serija.

Jedan snimajući dan kod muzičara, kako saznajemo, košta između 1.000 i 3.000 evra, sve zavisi od nekretnine koju iznajmljuje. Uskoro će publika lepo zdanje u Tolstojevoj ulici imati priliku da gleda u nastavku serije "Državni službenik", kao kuću u Istanbulu koja pripada jednom od novih junaka priče.

foto: ATA images

- U seriji je to bila moja kuća, odnosno mog lika Ede. Snimali smo tamo tri-četiri dana, a ja sam imao direktne scene s Igorom Đorđevićem - ispričao je Nikola Pejaković u emisiji "Kec na jedanaest".

Kako saznajemo od dobro upućenih, ova vila je jedna od "jeftinijih", pa je u njoj dan snimanja 1.000 evra, što znači da je muzičar od "Državnog službenika" zaradio 4.000 evra.

foto: Damir Dervišagić

Inače, luksuzne vile Gorana Bregovića koje ima u Beogradu duži vremenski period izdaju se filmskim ekipama za snimanje različitih projekata. U jednoj kući do sada su snimani muzički spotovi domaćih pevača, ali i serije "Klan" i "Žene s Dedinja", srpska verzija američkih "Očajnih domaćica", koja je rađena u periodu od 2009. do 2013.

- Nema s Bregom cenkanja, cena je fiksna, nikome ne daje popust i to se zna. Za neke žurke i svadbe cena ide i do 3.000 evra - otkriva naš sagovornik, koji svoj projekat radi kod slavnog muzičara.

foto: Dado Đilas, Zorana Jevtić

Brega, kako su ranije pisali mediji, u svom posedu ima više od 30 kuća, vila, stanova i garsonjera u vrednosti koja prelazi 35 miliona evra. Podsetimo, muzičar je u Zagrebu 2005. godine kupio zgradu od 550 kvadrata. Svaka vila Gorana Bregovića procenjena je na barem milion evra. Na Jahorini ima nekretninu od 450 kvadrata, u Perastu dve kuće i starački dom, u koji je uložio nešto više od milion evra, zatim vile u Parizu, Istanbulu i drugim gradovima.

Bregović je i sam jednom prilikom priznao zbog čega je opterećen time da ima što više stanova, kuća i poslovnih prostora.

- Celog života imam strah od siromaštva. Nije to kao kod nas, kad si na ulici, nemate tetku da odete na ručak, nemate ujaka da pozajmite novac. Rat je, i u ratu ste u jednom danu izgubili sve što ste imali. Dugo me je držao strah od siromaštva. Ako pogledamo unazad, ja sam zbog tog straha kupovao previše stvari. Pre rata imao sam kuće, stanove, brodove, automobile. To je sirotinja koja od straha kupuje. Sada više ne brinem o sebi, imam decu, pa isti taj strah imam i za njih - ispričao je Bregović svojevremeno za Kurir.

foto: Damir Dervišagić

Brega je nedavno odlučio da i ćerkama u jednom popularnom beogradskom naselju, blizu centra grada, kupi dva stana, što je on potvrdio u emisiji kod Milomira Marića.

foto: Stefan Stojanović, Mondo

Činjenice

- 35 miliona evra vrede Bregine nekretnine

- 30 kuća poseduje

- Ima zgradu u Zagrebu od 550 kvadrata

- Kuća na Jahorini je veličine 450 kvadrata

- U Perastu ima dve kuće i starački dom

- Vlasnik je i vila u Parizu i Istanbulu

Bonus video:

02:28 BREGA I ČORBA NA JAHORINI: Rokeri napravili pravi spektakl, najveći HITOVI orili se na planini!