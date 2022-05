SVA VRATA SU MI BILA OTVORENA JER SAM ŠABANOVA ĆERKA! Ilda priznala da joj je najbitnije da NIJE OBRUKALA OCA!

Ilda Šaulić dosta pažnje posvećuje svom izgledu, a važi i za jednu od najstilizovanijih ličnosti sa estrade.

Pevačica u iintervjuu za Kurir kaže da do sada nije posetila estetskog hirurga, ali da redovno ide na kozmetičke tretmane. Ćerka Šabana Šaulića ističe da joj se ne dopada trend da sve žene izgledaju slično i da ona voli kada neko ima svoj lični pečat. Pevačica se u razgovoru osvrnula i na privatni život. Priznala je da bi volela da ćerki Emi podari brata ili sestru, ali i da je njena naslednica već pokazala talenat za pevanje igranje. Šaulićeva je istakla da joj je uvek bila olakšica što je Šabanova ćerka, ali i šta ona misli zbog čega njen otac nije želeo da ona uplovi u muzičke vode.

Sa Ildom smo započeli razgovor na temu lepote i nege.

- Ne bih ništa specijalno menjala na sebi, samo bih se održavala, ako je to moguće. Imam 43 godine i naravno da sada treba malo više da se čuvam i da se negujem drugačije nego ranije. Kao što sam i rekla, kod mene će to sve biti umereno, ako dođe do nekih bockanja.

Kako si uspela da ne podlegneš estetskim trendovima i d ali ti se čini da su žene iste?

- Žao mi je što je tako, ali da, iskreno, nažalost, sve su skoro iste. Mi smo generalno narod koji je pokupio mnogo trendova sa zapada. Sada smo u situaciji da kako neko izgleda tamo, sve naše devojke teže ka tome i pokušavaju da tako izgledaju, tako isto i da budu obučene. Treba pratiti modu i trendove, naravno, ali meni je negde najlepše da ostaneš svoj. Treba čovek da ima svoj lični pečat, ne moramo baš da budemo svi isti.

U Americi si pokrenula biznis sa tenisom, da li si zadovoljna kako se razvija?

- Tako je, mi smo to pokrenuli još prošle godine na inicijativu mog supruga koji u Americi ima svoju sportsku akedemiju za fudbal. Dok smo tamo boravili, rekao mi je da treba da pokrenem tako nešto. Pitao me je zašto se ne bih bavila tenisom kada sam ga igrala tolike godine. Meni je to bilo prihvatljivo, negde sam i želela da u ovim godinama radim sa dečicom. Prošlogodišnje iskustvo je bilo predivno, planiramo da tako nastavimno i ovog leta. To je bilo neko moje prvo pedagoško iskustvo.

Da li planiraš da proširiš posao i u Beogradu?

- Za sada nam je Amerika bazna stanica što se tiče akademije, posao tamo jako lepo funkcioniše. Videćemo, možda i u Beogradu to bude dosta interesantno.

Koliko je teško biti žena na estradi?

- Sigurna sam da ima nepristojnih ponuda uz koje ide obećanje o uspehu, ali mislim da to nije tako samo na estradi. Ženama je sigurno uvek malo teže da se izbore za svoje mesto u poslu nego muškarcima.

Da li je tebi bila olakšica u životu što si ćerka Šabana Šaulića?

- Uvek mi je bila olakšica! Meni su sva vrata bila otvorena od samog početka i ja to volim da istakem, prezime je bilo zvučno, ljudi su odmah znali o kome se radi. Ilda je i spesifično ime, pa eto posle su me i po tome zapamtili. Koliko je u tom trenutku sve to bilo dobro, toliko je moglo da bude i loše. U mom slučaju ispalo je kako treba, jer sam za sve ove godine koliko pevam ipak uspela da napravim svoje ime i svoj imidž. Nisam obrukala ni svog oca, ni sebe i mislim da zato i dalje trajem.

Planiraš li proširenje porodice? - To su divne stvari i naravno da bih volela da Ema ima brata ili sestru, ali eto... Bogu hvala na njoj! Ako se desi, biće bi lepo, a i ako se ne desi ima ona braće i sestre pa će nadomestiti tu ljubav ako ne bude imala nekog rođenog.

Da li je Ema nasledila talenat za muziku ili sport?

- Muzika! Ona samo igra, peva i sređuje se, tako da videćemo šta će tu biti. Ako ona bude imala tu umetničku žicu, vrlo rado ću je podržati u poslu.

Šaban nije bio pristalica da se ti baviš pevanjem?

- Kao što ste me i na početku pitali, koliko je teško ženama na estradi, sve te stvari su verovatno mngog uticale da on ima dosta bojazni na početku. Počela sam da se bavim muzikom u zrelim godinama, znala sam šta hoću. Odmah sam odlučila kako da to sve funkcioniše, da me ima kada treba da sam tu, da me nema kada nemam ša da kažem. Prosto, to i danas tako funkcioniše i mislim da je i moj otac vrlo brzo shvatio da će sve lepo funkcionisati.

