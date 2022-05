MENE BI U RIJALITIJU POJELI ZA DORUČAK! Trudna pevačica priznala da ne ume da se svađa: Trpim, presečem i ĆAO!

Pevačica Marija Mikić koja pleni pozitivnom energijom gde god da se pojavi.

Međutim, kao i svako živo biće i ona ima momente kada nije najveselija, i verovali ili ne te faze su deo njene svakodnevnice.

- Niste me videli ujutru. Treba mi vremena do podneva. Mnogo volim da spavam i da odmaram i mislim da je to posledica nastupa. Čitala sam da postoji to da se ljudi boje da nisu naspavani, a ja nisam nikad bila naspavana i koristila sam svaki trenutak da dremnem - otkrila je pevačica.

Mikićeva nije od onih osoba koje su sklone svađama, već ima drugačije metode kada su sukobi u pitanju.

- Ne umem da se svađam. Ja se svađam u sebi, u sebi pomislim sve, ali ne mogu ovako. Pitali su me da li bih ušla u rijaliti, samo sam pomislila kako bi me pojeli tamo za doručak. Trpim do kraja i kada presečem to je samo gotovo i ćao - iskrena je Marija.

Iako uživa u jubavi sa svojim verenikom sa kojim očekuje bebu, kao i kod svakog para i oni nailaze na razmirice.

- On je mnogo temperamentniji i ja ga pustim da se ispuca i posle toga kada pričamo normalno ja mu kažem - objasnila je ona u emisiji "Praktična žena".

