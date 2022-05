SLUŠAJ ME DOBRO, TI MALI TABADŽIJO! Trudna Marija Mikić obratila se BEBI u stomaku, a emotivna poruka raznežila SVE! (FOTO)

Pevačica Marija Mikić sitno broji do porođaja, a sada je pevačica u poodmakloj trudnoći objavila fotografiju trudničkog stomaka.

Ona se obratila svojoj bebi i poslala emotivne reči.

- Slušaj me dobro, ti mali tabadžijo! Hvala ti za svaki udarac u pola doba dana i noći, jer me seti koliko sam srećna što mi je data prilika da te imam. Onda pomislim koliko će mi to biti smešno samo kada te budem držala u naručju. A tek to kada me budeš prvi put zagrlila i uzvratila to da ti trebam, koliko ti trebaš meni od trenutka kada sam saznala da ćes doći na ovaj svet. Imamo još malo, strpi mi se. Samo rokaj mala - poručila je pevačica koja će uskoro prvi put postati majka.

Njena emotivna objava raznežila je pratioce, a pozitivni komentari samo su se nizali.

Kurir.rs/K.Đ.

