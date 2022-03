ZAŠTO MI MUŽ PLAČE ZBOG TEBE?! Marija Mikić obratila se javno koleginici, našla manu partneru! (VIDEO)

Pevačica Marija Mikić i njen verenik Jovan Pantić, sinoć su iz prvog reda pratili nastup Marije Šerifović. Samo posle nekoliko minuta pošto je Šerifovićeva počela da peva, emotivni partner Mikićeve je zaplakao.

Naime, Marija je zapevala reči numere "All The Man That I Need" koju u originalu izvodi Vitni Hjuston, a Jovana je raznežio glas Šerifovićeve.

Mikićeva je krišom snimala svog dragog, a on joj je priznao da nije razumeo ni reč pesme, ali da Marijino pevanje ima toliku emociju, zbog čega mu suze same teku.

foto: Nemanja Nikolić

Mikićeva nije odolela da ovaj snimak ne podeli sa pratiocima i ne našali se na račun svog verenika.

- Našla sam mu mane! Ne zna engleski i plače zbog druge žene. Marija, nije lepo stvarno - napisala je Mikićeva u opisu snimka na kom se vidi kako suze klize niz lice njenog verenika dok Šerifovićeva peva.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.