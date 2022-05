IMAM JEDNU MALU MOLBU ZA LJUDE KOJI ME POZNAJU I VOLE: Milica ostala bez najvoljenijih za godinu dana, njena poruka je POTRESNA!

Pevačici Milici Pavlović nedavno je preminula baka zbog čega je veoma tužna.

Milica je sada na društvene mreže objavila fotografiju koja "cepa srca", pa napisala dirljive reči posvećene baki.

"Život zaista piše romane, a ja sam do sada u više navrata imala situacije koje su mi za samo jedan tren kompletan život okrenule naopačke. Za godinu i po dana sam ostala bez ljudi koji su bili moja porodica, moj dom, moj tim. U novembru 2020. godine je otišao moj Dude, a danas isti scenario, isti ljudi, samo odlazi i moja Rada. I sada imam dva anđelčića na ramenu", napisala je Milica, pa dodala:

foto: Printscreen

"Sa jedne strane si ti, a sa druge moj Dude. I od sutra, zajedno, pišemo nove pobede. Jer, mi smo i dalje tim. Pevamo, igramo, slavimo život. I imam jednu malu molbu za sve ljude koji me poznaju, vole, podržavaju, sreću... Samo me ništa nemojte pitati. Pustite me da naučim da živim sa ovom situacijom na svoj način. A ova bol... Uspeću valjda vremenom nekako da je pripitomim. Bar se nadam da hoću. Moram."

